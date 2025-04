MMA Strike Fight Combat realiza sua primeira edição com vitória de Adilson Ramos na luta principal

O evento de MMA Strike Fight Combat realizou sua edição de estreia no último sábado, dia 12 de abril, na Arena Tieta, situada na cidade de Vitória do Jari, no estado do Amapá. Com o objetivo de agitar o cenário das artes marciais mistas no Norte do Brasil, o evento proporcionou uma noite repleta de emoções e combates de alto nível para os fãs.

Na aguardada luta principal do card, ocorreu o confronto entre os atletas Anderson Santos, conhecido como Sagat, e Adilson Ramos, apelidado de Pica-Pau. Ambos os lutadores proporcionaram um espetáculo imperdível ao público presente. Adilson Ramos "Pica-Pau" saiu vitorioso por decisão unânime dos juízes.

Confira os resultados completos do Strike Fight Combat:

Resultados – Strike Fight Combat

01 – Ismael Tigrão "Psicopata" venceu Leandro "Leão Pardo" por nocaute técnico no 2º round

02 – João Paulo “Koreano” venceu Wellington Uchina por decisão unânime dos juízes

03 – Elton Gomes “Kinho Brutos” venceu João Paulo "JP Strike" por nocaute técnico no 2º round

04 – Conce Oliveira venceu Samara Barros por finalização no 1º round

05 – Francisley “Cachorro Louco” venceu Leandrinho Empreendimentos por finalização no 2º round

06 – Adilson Ramos “Pica-Pau” venceu Anderson Santos "Sagat" por decisão unânime dos juízes

Volkanovski vence Diego Lopes no UFC 314

O cinturão peso-pena do Ultimate voltou a ter Alexander Volkanovski como detentor. Em ação na luta principal do UFC 314, realizado neste sábado (12), o australiano protagonizou uma verdadeira batalha de cinco rounds contra Diego Lopes e, ao sair com a vitória por decisão unânime dos jurados, voltou a ser o grande campeão dos 66 kg.

Marciley Alves avança para semifinal na PFL

A PFL (Professional Fighters League) realizou, na última sexta-feira (11), a segunda rodada da temporada 2025.

Destaque para a participação do atleta paraense Marciley Alves, que foi escalado de última hora para enfrentar Leandro Higo na luta principal da noite. Mostrando preparo e controle técnico, ele venceu o experiente ex-Bellator por decisão dividida dos jurados.

O combate teve bons momentos em pé, com Marciley conectando os golpes mais significativos. Ele também se destacou por defender bem as quedas e manter o ritmo até o final, garantindo sua vaga nas semifinais.

Spaten revoluciona e lança luva capaz de medir a força dos golpes durante luta de MMA

Uma inovação da Spaten promete transformar a maneira como os fãs de lutas acompanham os duelos à distância, em transmissões ao vivo.

A marca, que criou sua plataforma proprietária no universo das artes marciais em 2024, almeja dar um passo adiante neste ano com a criação do Punch Pay — a luva tecnológica que mede, em tempo real, a força dos golpes dos lutadores e libera cupons de desconto na plataforma Zé Delivery.

Dana White indica retorno do UFC ao Brasil em breve: “Vamos resolver essa situação”

No último sábado (12), durante a coletiva de imprensa após o UFC 314, em Miami (EUA), Dana White foi questionado sobre uma possível volta do UFC ao Brasil e revelou que há, sim, negociações em andamento para a promoção de um card — posicionamento que gerou expectativas entre os fãs brasileiros.

“Nós estamos conversando sobre isso (voltar ao Brasil). Estamos trabalhando com o Brasil agora. Nós estaremos no Brasil. Vamos resolver essa situação. Sim, com certeza (vamos manter o UFC Fight Pass no Brasil). Planejamos continuar com isso”, revelou White, sem entrar em detalhes sobre os planos da empresa.