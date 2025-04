Charles do Bronx considera subir de categoria no UFC e mira futuro no boxe: “Aumentar meu legado”

O brasileiro Charles “do Bronx” Oliveira, um dos maiores nomes do UFC na atualidade, aguarda a definição de seu próximo adversário na principal organização de MMA. Em entrevista exclusiva à Oddspedia, o ex-campeão dos pesos-leves indicou que poderá mudar de categoria no futuro e até mesmo de modalidade, deixando em aberto a possibilidade de atuar no boxe.

“Por que não? Se eu tivesse a oportunidade e considerando como os caras estão fazendo dinheiro, por que não? Isso aumentaria meu legado, minha história, tudo o que eu fizer no esporte. Eu gostaria de ter a oportunidade de lutar boxe também. Vejo lutadores de MMA ou boxeadores aposentados enfrentando até influenciadores, e as pessoas acham isso interessante. Então, por que não? Seria uma boa oportunidade para testar e ganhar dinheiro”, afirmou.

Sobre uma possível mudança de categoria, Charles reforçou que se tornar campeão em duas divisões é um de seus objetivos no UFC.

“Com certeza, eu vim para fazer história. Gostaria de ter a oportunidade de subir de categoria e me tornar campeão duplo. Mas, no momento, estou completamente focado na divisão dos leves. Quero recuperar o cinturão e, depois, veremos qual será o próximo passo”, pontuou.

Charles nega rumores sobre aposentadoria

Dono do maior número de finalizações na história do UFC, Charles Oliveira também comentou sobre os rumores de que poderia se aposentar.

“Na realidade, estou louco para lutar. Sempre posto que estou apenas aguardando uma ligação. Ainda tenho muita lenha para queimar e muita coisa para acontecer. Mas, como todos sabem, sou empregado da Zuffa, então preciso esperar esse chamado”, disse.

Questionado sobre um possível número de lutas que ainda deseja fazer, o brasileiro deixou claro que pretende seguir competindo enquanto sentir motivação.

“Para ser sincero, quero continuar enquanto sentir paixão pelo que faço. Estou motivado, quero voltar ao octógono o quanto antes. Não tenho uma meta fixa, como mais dez, cinco ou uma luta. Quero continuar enquanto me sentir bem e feliz lutando”, enfatizou.

Possível luta com Dustin Poirier

“Sempre fui fã do Dustin Poirier e, depois que lutei com ele, minha admiração aumentou ainda mais. Gosto da ideia de enfrentá-lo novamente, mas, como falei, sou um empregado. Se a oportunidade surgir, lutarei. No entanto, também gostaria de apenas sentar e assistir à sua última luta. Muito se fala sobre sua despedida ser contra Max Holloway pelo título BMF, o que seria um grande evento. Como fã e como alguém que o respeita imensamente, gostaria de assistir”, finalizou.

LFA 205: Vinicius Pires finaliza argentino e conquista cinturão peso-galo

Vinicius Pires finalizou Lionel Abojer com um mata-leão na luta principal do LFA 205, realizado na última sexta-feira (28), na Asbac, em Brasília, e conquistou o cinturão mundial peso-galo da organização. O público que lotou a arena também celebrou o desempenho dos lutadores locais, que venceram quatro das cinco lutas: Diego Dias e Herbeth Índio finalizaram no primeiro round, João Pedro Moreira nocauteou também no primeiro, e Diego Paiva venceu por decisão. Apenas Igor Taylon foi derrotado, perdendo para Wellington Mourão por decisão dos juízes.

Melquizael Costa vence Christian Rodriguez em luta equilibrada no UFC México

A primeira vitória brasileira no UFC México veio com Melquizael Costa. O peso-pena (65,7 kg), natural do Pará, superou o favorito Christian Rodriguez e saiu vitorioso por decisão unânime dos juízes (29-28, 29-28, 29-28). Em um combate equilibrado, “Melk” sofreu com as constantes quedas do adversário, mas usou seu jiu-jitsu para se recuperar e garantir a vitória.

Essa foi a segunda vitória de Melquizael Costa em 2025. Agora, ele soma três triunfos consecutivos no UFC e não perde desde dezembro de 2023.

Kyoji Horiguchi retorna ao UFC e deixa cinturão do RIZIN vago

Kyoji Horiguchi está de volta ao UFC. O lutador japonês, companheiro de equipe do campeão peso-mosca Alexandre Pantoja, decidiu abrir mão do título do RIZIN para retornar ao octógono em 2025. A notícia já havia sido antecipada pelo jornalista Ariel Helwani.

Thunder Fight 47 tem nocaute espetacular e pedido de casamento

Um nocaute impressionante marcou a 47ª edição do Thunder Fight, realizada no Thunder Fight Center, em São Paulo. Com uma plástica cotovelada giratória, Thiago “Rei Tigre” Goularte derrubou Leonardo Mesquita no primeiro round, deixando-o inconsciente. O golpe já é considerado um dos candidatos a melhor nocaute do ano.

O evento também teve um momento especial fora do octógono: após vencer Darlan Draco por decisão unânime, William Bad Boy fez um pedido de casamento, emocionando o público presente.

Além do Thunder Fight 47, o Thunder Fight Center também sediou a Copa Thunder, que promoveu dezenas de combates de MMA amador, kickboxing, jiu-jitsu e submission.