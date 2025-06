Merab Dvalishvili é recebido como herói nacional na Geórgia

Campeão peso-galo (61 kg) do UFC, Merab Dvalishvili vive grande momento dentro e fora do octógono. Depois de defender seu cinturão novamente, desta vez contra Sean O’Malley, no último sábado (7), na luta principal da edição de número 316, o lutador georgiano foi recebido como um verdadeiro herói nacional em seu país. Desde sua chegada ao aeroporto até o desfile — com o campeão no alto de um ônibus — pelas ruas de Tbilisi, capital da Geórgia, Merab foi aclamado pelo povo. O lutador compareceu à celebração junto com o treinador John Wood e a influenciadora norte-americana Nina Marie Daniele, conhecida como Nina Drama.

Javier Mendez questiona por que o UFC mantém Jon Jones com o cinturão dos pesados

Líder da American Kickboxing Academy, Javier Mendez acredita que o Ultimate tenha motivos estratégicos para manter as coisas como estão. Em edição recente de seu próprio podcast, o treinador analisou o atual momento da categoria dos pesados e opinou que a demora faz parte de um plano estratégico para aumentar o interesse pela luta.

“Vai chegar um momento em que o UFC vai dizer: ‘Você vai lutar ou vamos te destituir’. Enquanto souberem que estão caminhando para fazer essa luta entre os dois caras, vão continuar segurando. Eles não querem tirar o cinturão do Jon, porque, se fizerem isso, perdem essa oportunidade. Se continuarem jogando e a mídia continuar entrando no jogo, a luta vai sendo construída cada vez mais. É uma boa jogada de ambos os lados”, disse.

Jesus Pinedo nocauteia Gabriel Braga e vai à final da PFL

A busca de Gabriel Braga pelo título da PFL terminou mais uma vez nas mãos de Jesus Pinedo. Na noite desta quinta-feira (12), em Nashville (EUA), o lutador brasileiro foi nocauteado pelo rival peruano no primeiro round, na semifinal do GP dos pesos-pena (até 65,8 kg), co-luta principal do PFL 5. Foi uma repetição da final de 2023, quando Pinedo também venceu por nocaute, mas no terceiro round.

José Aldo admite que passou cinco anos sem treinar wrestling para lutas no UFC

José Aldo encerrou sua carreira no UFC 315, em maio, sob a aura de lenda, mas um detalhe técnico passou despercebido. Nos últimos cinco anos, o ex-campeão peso-pena (65,7 kg) não incluiu treinos específicos de wrestling em sua rotina, e assim seguiu até sua despedida definitiva.

“Todo mundo fica me perguntando sobre isso — até quem treina comigo. Primeiro, eu não treino wrestling há cinco anos”, disse Aldo em entrevista ao ‘MMA Hoje’.

Rodolfo Vieira anuncia ida para a Fighting Nerds

Pentacampeão mundial de Jiu-Jitsu pela IBJJF e campeão do ADCC, Rodolfo Vieira desembarcou no UFC em 2019 com o status de promessa para a elite do MMA mundial. Com cinco vitórias e três derrotas na organização, Rodolfo anunciou uma movimentação estratégica em sua carreira: sua ida para a equipe Fighting Nerds, em São Paulo.