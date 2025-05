Shooto Brasil 129 consagra Sabrina de Sousa campeã dos pesos-moscas

A edição 129 do Shooto Brasil, realizada nesta sexta-feira (2), na Upper Arena, no Rio de Janeiro, coroou Sabrina de Sousa como a nova campeã da divisão dos pesos-moscas femininos da organização. Na luta principal da noite, a atleta apresentou uma performance técnica e agressiva, vencendo Sara dos Santos por nocaute técnico no segundo round.

Desde os primeiros minutos do combate, Sabrina impôs seu ritmo e dominou as ações no cage. No primeiro assalto, chegou a encaixar um arm lock que, apesar de bem ajustado, foi defendido com garra e técnica por Sara, que resistiu à pressão. No entanto, a sequência avassaladora de golpes no segundo round definiu o desfecho do duelo. Sem conseguir conter os ataques potentes de Sabrina, Sara sucumbiu à força da nova campeã, que conquistou o tão cobiçado cinturão da categoria.

Na penúltima luta da noite, Paulo Victor Silva também chamou atenção com uma atuação fulminante. Com agressividade extrema desde o início do confronto, ele precisou de apenas alguns minutos para nocautear Alex Pinheiro ainda no primeiro round.

Outro nome que brilhou na noite foi o niteroiense Lucas Caldas. Conhecido por seu estilo explosivo na trocação, Lucas venceu Jorge “Iron Hand” por nocaute técnico no primeiro assalto, somando mais um triunfo expressivo e se aproximando de uma possível disputa de título na categoria.

Joshuah Magalhães também foi um dos destaques da edição. Ele superou Rodrigo Marinho por nocaute ainda no primeiro round, consolidando-se como uma das promessas em ascensão dentro do plantel do Shooto.

Confira abaixo os resultados completos do evento:

Shooto Brasil 129

Upper Arena, Rio de Janeiro-RJ

2 de maio de 2025

Sabrina de Sousa venceu Sara dos Santos por nocaute técnico no Round 2 Paulo Victor Silva venceu Alex Pinheiro por nocaute no Round 1 Joshuah Magalhães venceu Rodrigo Marinho por nocaute no Round 1 Marcello Phellyp venceu Ricardo Guimarães por nocaute técnico no Round 2 Lucas Caldas venceu Jorge “Iron Hand” por nocaute técnico no Round 1 Jean Sevalho venceu Elvis Junior por finalização no Round 2 Jorge Silva venceu Gabriel Ramos Carneiro por decisão unânime Bruno de Jesus venceu Murilo Santiago Ribeiro por nocaute no Round 2 Olavo Dutra venceu Gabriel Oliveira por decisão unânime Isabela Araújo venceu Ana Cláudia Matos por finalização no Round 2 Juan Pablo Silva venceu Manoel Junior por nocaute no Round 1

Cara de Sapato e Rodrigo Zé Colmeia vencem na PFL

A PFL realizou mais uma edição nesta quinta-feira, em Orlando (EUA), com lutas pelos torneios até 93 kg e pesos pesados. Dois brasileiros lutaram — e ambos venceram. Antônio “Cara de Sapato” derrotou Karl Moore na decisão dos juízes e avançou no torneio dos meio-pesados. Rodrigo “Zé Colmeia” superou Abraham Baby, seguindo firme também no GP dos pesados.

Ryan Bader assina com o Rizin e mira cinturão em card no Ano Novo

Ryan Bader, ex-lutador do UFC e ex-campeão dos pesos-pesados e meio-pesados (93 kg) do Bellator, acaba de selar um novo acordo com o Rizin. O veterano revelou sua chegada à organização japonesa durante o evento Otoko Matsuri, realizado no último domingo.

Deiveson Figueiredo revela problemas de saúde antes do UFC Des Moines

No último sábado (3), a atuação pouco inspirada de Deiveson Figueiredo na derrota para Cory Sandhagen gerou muitos questionamentos por parte de fãs e especialistas. E, ao que tudo indica, uma das teorias mais comentadas nas redes sociais realmente tinha um fundo de verdade. Em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight, Deiveson abriu o jogo e revelou que enfrentou problemas de saúde antes de sua participação no UFC Des Moines.

Sem rodeios, o ex-campeão peso-mosca (57 kg) do UFC admitiu que teve sua preparação prejudicada por duas condições que afetaram sua performance. A primeira delas ocorreu ainda no Brasil: uma lesão que o impediu de treinar adequadamente por quase um mês. No entanto, a mais grave foi uma infecção bacteriana na perna, que afetou sua saúde às vésperas do evento.

“Não estava 100% na hora da luta. Vou ser bem claro: eu fiquei três semanas parado. Peguei um diretão no maxilar e tive um deslocamento de maxilar. Isso me impediu de fazer sparring forte por um mês. Então, eu fiquei apenas fazendo posições e movimentos com manopla, para queimar calorias e não ficar parado. E, na reta final, durante a viagem, acabei pegando uns arranhões ao defender quedas, não cuidei direito e infeccionou. Viajei no sábado à noite, às duas da manhã, com muita febre. Fiquei domingo e segunda com febre, e, na terça-feira — já na semana da luta — ainda estava com febre pela manhã. Estou com uma bactéria na perna, ainda estou tomando antibiótico — essa bactéria que me causou a febre — e onde você pressiona com o dedo, fica um buraco na minha perna”, contou Figueiredo.

Douglas D'Silva é suspenso após falha em teste antidoping

A súbita retirada de Douglas D’Silva do card do UFC Vegas 103, realizado no início de março, ganhou explicação oficial. O atleta paraense testou positivo para furosemida — substância diurética proibida — em exame realizado no dia 14 daquele mês, o que levou à sua suspensão por seis meses.

A informação foi divulgada em comunicado oficial do UFC na última quinta-feira (1º). A análise foi conduzida pela Combat Sports Anti-Doping (CSAD), responsável pelos testes de substâncias proibidas em atletas sob jurisdição da Comissão Atlética de Nevada (NAC). A luta contra John Castaneda, marcada para o dia 1º de março, havia sido cancelada mesmo após ambos os lutadores se apresentarem com sucesso na pesagem oficial.