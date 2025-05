Nova temporada do TUF estreia nesta terça-feira

O The Ultimate Fighter comemora seu 20º aniversário com uma nova temporada eletrizante, comandada por dois treinadores membros do Hall da Fama do UFC: o ex-campeão dos pesos pesados e meio-pesados do UFC, Daniel Cormier, e o ex-desafiante ao título dos médios e meio-pesados, Chael Sonnen. A série estreia com exclusividade no Brasil pelo UFC Fight Pass nesta terça-feira, 27 de maio, às 23h15.

O programa contará com 16 promessas das categorias peso-mosca e meio-médio masculinas, que embarcam em busca do sonho de entrar no UFC. Entre eles, quatro atletas brasileiros: Eduardo Chapolin, Diego Bianchini, Richard Martins e Rodrigo Sezinando. A temporada completa, com 12 episódios, será exibida exclusivamente no UFC Fight Pass, com um novo episódio lançado a cada terça-feira, a partir do dia 27 de maio, às 23h15. Além disso, os fãs do UFC também podem rever as últimas duas temporadas do TUF na plataforma de streaming do UFC.

Jungle Fight 136: Laura Vasconcelos e Vanderlei ‘Soul Glo’ brilham diante de ginásio lotado

O Jungle Fight 136 fez história na noite deste sábado (24), em São Paulo. Com o ginásio Pelezão completamente lotado, quem chegou atrasado ficou do lado de fora – e quem conseguiu entrar assistiu a uma noite de gala do MMA brasileiro. Dentro de um verdadeiro caldeirão, a festa foi toda paulista nas disputas de cinturão. Laura Vasconcelos manteve o título peso-palha feminino com um nocaute brutal no primeiro round, enquanto Vanderlei Soul Glo vingou a derrota do passado, bateu Astro da Maldade e unificou os cinturões dos meio-médios.

Bruno ‘Xinoco’ vence guerra contra Inglesson de Lara no LFA 209

O LFA 209, realizado neste sábado (24), no luxuoso Malai Manso Resort, em Mato Grosso, entregou tudo o que prometia — e mais um pouco. Em um card com 13 lutas e nível técnico elevado, o destaque ficou para a eletrizante luta principal entre os pesos-penas Bruno Henrique “Xinoco” e Inglesson de Lara, que rendeu aos dois o prêmio de melhor luta da noite. O confronto foi intenso do início ao fim, com momentos de domínio alternado e muita movimentação. Após três rounds disputadíssimos, Bruno “Xinoco” foi declarado vencedor por decisão dividida, convencendo dois dos três juízes laterais. Com o resultado, o paraense amplia seu cartel para 19 vitórias em 23 lutas, se aproxima de uma possível disputa de cinturão no LFA e entra no radar do UFC.

Ex-estrela do RIZIN e do Bellator, Tofiq Musayev assina com o UFC

O ex-astro do RIZIN e do Bellator, Tofiq Musayev, está indo para o UFC. Sua estreia já está marcada e será em seu país natal. Musayev enfrentará Myktybek Orolbai em uma luta de três rounds no peso leve no UFC on ABC 8. O evento acontece em 21 de junho no Baku Crystal Hall, em Baku, Azerbaijão.

Cain Velasquez revela que Dana White pagou, do próprio bolso, sua fiança de US$ 1 milhão

Mesmo longe do octógono desde 2019, Cain Velasquez continua recebendo apoio de nomes importantes do MMA — e ninguém foi mais direto nessa ajuda do que Dana White. O presidente do UFC pagou a fiança de US$ 1 milhão (R$ 5,6 milhões, na cotação atual) para que o ex-campeão dos pesos pesados pudesse responder em liberdade ao processo em que era acusado de tentativa de homicídio, entre outros crimes.