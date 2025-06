Lenda do MMA, Mark Kerr é eternizado no Hall da Fama do UFC

O ex-lutador Mark Kerr será oficialmente introduzido ao Hall da Fama do UFC, na categoria Pioneer Wing (ala dos pioneiros), durante a Semana Internacional da Luta do UFC 317, em Las Vegas (EUA). O anúncio foi feito no último sábado (7), durante a transmissão do UFC 316. A homenagem reconhece sua contribuição nos primeiros anos do MMA profissional, antes da padronização das regras do esporte.

Aos 56 anos, Kerr foi campeão dos torneios de pesos-pesados do UFC 14 e UFC 15, tornando-se um dos poucos atletas a conquistar mais de um título de torneio na história da organização. Mais do que um ícone esportivo, Kerr teve sua trajetória registrada no documentário The Smashing Machine, que revelou bastidores do MMA nos anos 2000 e abordou os altos e baixos de sua carreira. A produção servirá de base para uma cinebiografia com estreia marcada para outubro deste ano, estrelada por Dwayne “The Rock” Johnson.

Merab Dvalishvili vence revanche contra Sean O’Malley

Quem vai parar Merab Dvalishvili? A resposta, ao que parece, não tem o nome de Sean O’Malley. Em revanche realizada neste sábado (7), o georgiano teve atuação implacável e finalizou o norte-americano no terceiro round para defender o cinturão dos pesos-galos (até 61,2 kg). O embate foi válido pela luta principal do UFC 316.

Rizin anuncia o retorno de Patricky Pitbull para o card de julho

Patricky Pitbull já tem data para retornar ao cage. Após ficar um ano longe das competições de MMA, o ex-campeão peso-leve do Bellator assinou contrato com o Rizin e vai entrar em ação no dia 27 de julho, em Saitama (Japão). Para o primeiro desafio, ele enfrentará o japonês Shunta Nomura.

UFC encerra vínculo com Kron Gracie

O UFC oficializou nos últimos dias a dispensa de Kron Gracie de seu plantel ativo. O faixa-preta de jiu-jitsu, filho de Rickson Gracie e último representante direto da família Gracie na organização, foi desligado após acumular três derrotas consecutivas na divisão dos pesos-pena. A informação foi confirmada inicialmente pela página FullContactMTWF no “X” (antigo Twitter).

Amanda Nunes confirma retorno após dois anos de aposentadoria

Amanda Nunes confirmou seu retorno após quase dois anos longe das artes marciais mistas. Na madrugada deste domingo (8), a lutadora brasileira anunciou sua volta ao MMA ao final da disputa do cinturão peso-galo (até 61 kg) entre Kayla Harrison e Julianna Peña, no UFC 316, em Newark, Nova Jersey (EUA).

Renato Moicano reage a acordo verbal de Michel Pereira contra prodígio brasileiro no UFC: “Não é uma luta fácil”

Renato Moicano não está muito contente com os rumos que a carreira de Michel Pereira vem tomando. O “Paraense Voador”, que chegou a emplacar uma sequência de oito vitórias no UFC, vive uma fase de duas derrotas consecutivas, nas quais se apresentou de forma apática no octógono.

Recentemente, o perfil no Instagram Laerte Viana na Área revelou que Michel Pereira e Marco Túlio, o “Matuto”, teriam um acordo verbal para se enfrentarem no UFC — informação que fez Moicano dar um passo atrás.

Em seu canal no YouTube, Renato apontou “Chechel” como o grande azarão no confronto, citando o momento instável da carreira, e afirmou que o duelo pode simbolizar uma verdadeira passagem de bastão entre os brasileiros.

“Claro que o Michel Pereira é mais popular que o Matuto. Mas, se o Matuto chegar lá e conseguir vencer o Michel Pereira, isso vai ser uma grande adição para a carreira dele, ele vai pegar todo o hype do Michel. E é engraçado, cara, quando o Michel entrou no UFC, eu pensei que a carreira dele ia tomar outro rumo. Quem não lembra dos mortais para trás? Mas, em algum momento, ele se tornou um lutador mais cauteloso, que tenta preservar energia... Qual Michel Pereira a gente vai ver? É difícil dizer, mas essa luta não é fácil para o Michel. Se eu tivesse que apostar, iria no Matuto”, explicou Moicano.