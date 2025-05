Paraense Bruno Xinoco em ação no LFA 209

O LFA (Legacy Fighting Alliance) é reconhecido por ser uma das principais portas de entrada para atletas que sonham em brilhar no cenário internacional, especialmente no UFC. O evento não só serve como vitrine para novos talentos, como também contribui para o fortalecimento e expansão do MMA no Brasil.

O evento acontecerá no dia 24 de maio, no Mato Grosso, e terá como luta principal o duelo entre os prospectos brasileiros Inglesson De Lara e o atleta paraense Bruno “Xinoco” Henrique, natural da cidade de Benevides (PA), que está invicto no MMA desde 2017 e vem de sete vitórias consecutivas.

José Aldo revela lesões e afirma que médico o aconselhou a cancelar luta no UFC 315

Embora não tenha sido uma decisão baseada apenas em problemas físicos, é justo dizer que eles impulsionaram o desejo de José Aldo de se aposentar. “Foram muitos problemas. Essa luta foi fogo. Tive um estiramento no braço, tive uma coisa que esqueci o nome na barriga, embaixo, chutando pra caraca. Tive alguns problemas, virose, um bocado de coisas. Os médicos tentaram me tirar da luta e eu não queria, porque na minha cabeça já poderia ser minha última luta. Eu queria terminar aqui no Canadá. Comecei aqui e queria fechar aqui. Poderia fechar no Brasil, ou em qualquer lugar, mas quis fechar aqui no Canadá”, finalizou.

Jack Della Maddalena derrota Belal Muhammad e se sagra campeão no UFC 315

Jack Della Maddalena derrotou Belal Muhammad por decisão unânime e se tornou o novo dono do cinturão dos meio-médios (até 77,1 kg) na luta principal do UFC 315, na madrugada deste domingo (11). O triunfo marcou a 18ª vitória consecutiva do australiano, que, com apenas 28 anos, tornou-se o primeiro lutador em seis anos a vencer o palestino.

Jorge Patino ‘Macaco’ volta ao cage na luta principal do Thunder Fight 49

A lenda do MMA brasileiro Jorge Patino “Macaco” está de volta. Aos 52 anos, o veterano defende o cinturão dos Legends na luta principal do Thunder Fight 49, marcado para o dia 25 de maio, no Thunder Fight Center, em São Paulo. O adversário será Clayton Monteiro, de 48 anos. O duelo acontece na divisão dos leves, com limite de até 70 kg.

Vitor Belfort é introduzido ao Hall da Fama do UFC

Ícone do MMA e um dos nomes mais emblemáticos da história do esporte, Vitor Belfort agora faz parte oficialmente do Hall da Fama do UFC. O anúncio foi feito no último sábado (10), durante o UFC 315, realizado em Montreal, no Canadá. O ex-campeão meio-pesado da organização foi incluído na categoria “Pioneiros”, que homenageia atletas cujas carreiras começaram antes da adoção unificada das regras do MMA em 2000.