Brendson Ribeiro finaliza Diyar Nurgozhay no UFC Vegas 104

No card principal do UFC Vegas 104, o paraense Brendson Ribeiro confirmou a boa fase e conquistou sua segunda vitória consecutiva no UFC. Brendson foi melhor em pé, assustou com um knockdown e, quando parecia que a luta mudaria de rumo, finalizou Diyar Nurgozhay com uma kimura.

O bom desempenho contra Diyar concedeu ao meio-pesado (93 kg) da ‘Brazilian TKO’ um novo contrato com o UFC. De olho em tornar o dia ainda mais especial, Ribeiro fez campanha para ganhar o bônus de ‘Performance da Noite’ do evento. “O que apresentei aqui hoje nada mais é do que fruto do trabalho que faço na minha equipe, a ‘Brazilian TKO’. Fiquei surpreso por ele ter aguentado minha mão dura. Mas, como sou um cara completo, meu cartel fala por si. Quando vi que poderia finalizar ali, fiz isso imediatamente. Em 2023, vim aqui e nocauteei um adversário invicto para conseguir meu contrato com o UFC. Não consegui o bônus porque era no Contender. Mas hoje venci mais um invicto, ele não bateu o peso e lutei com ele assim mesmo. Acho que mereço o bônus para levar para casa”, destacou o brasileiro ainda no octógono, após sua vitória.

Roman Dolidze vence Vettori em revanche na luta principal do UFC Vegas 104

Marvin Vettori ficou afastado dos octógonos por quase dois anos. No entanto, neste sábado (15), voltou a competir na luta principal do UFC Vegas 104. E, apesar de ter exaltado sua evolução no período longe dos holofotes, o tempo de inatividade parece ter cobrado seu preço em seu desempenho. Isso porque, na revanche diante de Roman Dolidze, seu velho conhecido, o italiano não conseguiu fazer frente e acabou derrotado por decisão unânime dos juízes.

Confira o que aconteceu no Perfect Fight Champions em Outeiro

O evento de MMA Perfect Fight Champions realizou sua estreia no cenário das artes marciais mistas no norte do Brasil no último sábado, dia 15 de março, no ginásio da Escola Bosque, localizado no Distrito de Outeiro. Esta primeira edição agitou os fãs de MMA da região, com destaque para a vitória de Betinho Capoeira na luta principal contra o atleta Bruno Pezão, decidida por unanimidade pelos juízes.

Filho de Anderson Silva vence luta de boxe nos EUA

Dando sequência à sua carreira no boxe, Gabriel Silva subiu mais uma vez ao ringue neste fim de semana. No último sábado, ele lutou no "Brandrisk 5", evento promovido pelo streamer Adin Ross, em Miami, nos Estados Unidos. O brasileiro não teve muito trabalho contra o americano Brendan Kelly, conhecido como "USA Saiyan".

Shooto Brasil 128: Thiago Manchinha defende cinturão contra Guilherme Doin na primeira edição do ano

O Shooto Brasil retorna para sua primeira edição em 2025. Na próxima sexta-feira, dia 21 de março, a Upper Arena, no Rio de Janeiro, será palco da 128ª edição do evento, com duas lutas por cinturão. O evento terá início às 17h, com o card preliminar transmitido ao vivo nas redes sociais do Shooto Brasil, enquanto o card principal começa às 20h, com transmissão exclusiva pelo UFC Fight Pass.

Na luta principal da noite, Thiago Manchinha, atual campeão peso-leve da organização, defende seu título contra o desafiante Guilherme Doin. Manchinha busca consolidar seu reinado na divisão, enquanto Doin, embalado por uma sequência de vitórias, tenta destronar o campeão e conquistar o cinturão.

No combate coprincipal da noite, Fabíola Nascimento e Ana Vitória disputam o cinturão da categoria peso-palha. Ambas as atletas chegam ao duelo com trajetórias consistentes em suas carreiras e prometem um confronto técnico e dinâmico dentro do cage.

Além das lutas por cinturão, o evento também contará com outros confrontos de destaque. No feminino, a multicampeã mundial de jiu-jitsu Hannett Stack enfrenta Jaqueline Ferreira em um duelo que coloca frente a frente duas grapplers de alto nível. Já no masculino, o embate entre Patrick Alberto e Lucas Caldas promete ser um dos mais explosivos da noite, com ambos os atletas conhecidos por seu estilo agressivo e histórico de vitórias rápidas.

Shooto Brasil 128

Upper Arena, Rio de Janeiro-RJ

Sexta-feira, 21 de março de 2025

Card principal

Thiago “Manchinha” x Guilherme Doin – Cinturão peso-leve

Ana Vitória x Fabíola Nascimento – Cinturão peso-palha

Patrick Moulin x Lucas Caldas

Davi “Black” x Mateus Gloria

Emerson “Mascote” x Claudeci “Imortal”

Patrício “Pitbull” x Rogério “Faraó”

Ronaldo “Carrasco” x Paulo “Menor”

LFA anuncia edição em Cuiabá para 24 de maio

O LFA anunciou que sua edição de número 209 será realizada em Cuiabá, no dia 24 de maio. Este será o terceiro evento da organização no Brasil neste ano e marcará sua estreia na capital mato-grossense, consolidando ainda mais a expansão da marca no país.