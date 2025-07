Confira o que aconteceu no Salvaterra Marajó Fight 11 em Salvaterra, na Ilha do Marajó

Salvaterra, localizada na Ilha do Marajó (PA), recebeu neste sábado (5 de julho) a décima primeira edição do maior evento de MMA da região, o Salvaterra Marajó Fight (SMF). O evento ocorreu na Casa de Shows Eclipse e contou com oito lutas profissionais de MMA.

A luta principal reuniu atletas locais de Salvaterra e foi marcada pelo confronto entre Ricardo Grafite e Thiago Salvaterra, duas promessas do MMA paraense. Com uma performance destacada, Thiago Salvaterra saiu vitorioso por nocaute no segundo round.

Confira os resultados oficiais e os destaques desta edição do SMF:

Gustavo dos Santos venceu Jean Coelho “Coreano” por nocaute técnico no 1º round

Rafael Borges venceu Rodolfo Barbosa “R9” por nocaute técnico no 1º round

Jorge Aragão venceu Wallace Sá por finalização no 3º round

José Vasconcelos “Pitbullzinho” venceu João Ferreira “Marajó” por nocaute técnico no 3º round

Miguel Neto “Cebolinha” venceu Nicolas Brito por finalização no 1º round

Iwanderson Caldas venceu Madson Sousa por finalização no 2º round

Renan Chaves “Pipoca” venceu Allyson Praia por finalização no 1º round

Thiago Salvaterra venceu Ricardo Grafite por nocaute no 2º round

Lutadora mais jovem da história do UFC tem estreia marcada

A lutadora mais jovem da história do UFC fará sua estreia no dia 13 de setembro. Alice Pereira, de apenas 19 anos, enfrentará Montserrat Rendon no UFC Noche 3. O evento será realizado no Frost Bank Center, em San Antonio, Texas (EUA).

Funcionário da PFL morre ao salvar crianças de afogamento nos EUA

O mundo do MMA está de luto após a morte heroica de Jeff Brady, funcionário de longa data da PFL e do Bellator. Ele perdeu a vida ao salvar duas crianças de um afogamento no rio Lower River, no Arizona, local que chamava de seu “pedacinho do paraíso”. A confirmação veio por meio de um emocionado relato de seu irmão gêmeo, Greg Brady, e foi posteriormente endossada pela própria organização em suas redes sociais.

Jungle Fight 138 terá estreia do GP feminino do Fight do Milhão

A próxima edição do Jungle Fight, marcada para o dia 12 de julho, promete agitar o Ginásio Mauro Pinheiro, no Ibirapuera, em São Paulo. A partir das 19h, o evento de número 138 será palco da primeira fase do Grand Prix peso-mosca feminino (até 57 kg) do Fight do Milhão, projeto realizado em parceria com a Globo e que irá pagar R$ 1 milhão aos campeões da temporada — R$ 500 mil para o Rei e R$ 500 mil para a Rainha da Selva.

Marcus Buchecha é contratado pelo UFC

Lenda do jiu-jítsu e atualmente voltado para o MMA, Marcus Buchecha está oficialmente de casa nova. Multicampeão mundial de jiu-jítsu e considerado uma das maiores promessas da transição da arte suave para o MMA, o brasileiro foi anunciado como o mais novo reforço do UFC.