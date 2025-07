Harlem Globetrotters confirmam apresentação inédita em Belém no mês de setembro

A magia e o carisma do basquete espetáculo estão prestes a desembarcar na capital paraense. O lendário time Harlem Globetrotters confirmou Belém como um dos destinos da turnê que fará pelo Brasil no segundo semestre. A única apresentação na cidade está marcada para o dia 27 de setembro, na Arena Guilherme Paraense, o Mangueirinho.

Ícones da cultura pop e com quase um século de história, os Harlem Globetrotters são conhecidos mundialmente por unir acrobacias, jogadas improváveis, interação com o público e muito bom humor. O resultado é um show pensado para todas as idades.

Essa será a primeira vez que os Globetrotters se apresentam em Belém. No Brasil, o grupo fará, inicialmente, 12 apresentações, com passagens por cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Brasília. A última visita ao país ocorreu em 2017. A venda de ingressos para o show na capital paraense ainda não foi iniciada, mas deve começar ainda neste mês.

Confira as cidades confirmadas da turnê no Brasil:

27/09 – Belém (PA)

28/09 – São Paulo (SP)

03/10 – Santa Cruz (RS)

05/10 – Caxias do Sul (RS)

10/10 – Criciúma (SC)

11/10 – São José (SC)

12/10 – Joinville (SC)

17/10 – Brasília (DF)

19/10 – Curitiba (PR)

24/10 – Campinas (SP)

25/10 – Rio de Janeiro (RJ)

26/10 – Belo Horizonte (MG)

História e legado dos Globetrotters

Fundado em 1926 por Abe Saperstein, o Harlem Globetrotters surgiu para dar visibilidade a atletas negros em uma época de forte segregação nos Estados Unidos. Embora tenha nascido em Chicago, o nome "Harlem" foi adotado como símbolo do orgulho negro, fazendo referência ao famoso bairro de Nova York.

Antes de ganhar o mundo com sua irreverência, a equipe era competitiva e venceu o World Pro Tournament em 1940. A fama global veio com um estilo único de apresentação, embalado pela clássica música “Sweet Georgia Brown”.

Além das quadras, o time conquistou a cultura pop. Em 1979, virou desenho animado pelas mãos dos estúdios Hanna-Barbera, aparecendo em episódios recheados de superpoderes e desafios hilários. Em sua história, o grupo também quebrou barreiras: em 1980, Lynette Woodard tornou-se a primeira mulher a vestir a camisa dos Globetrotters.

Entre as muitas curiosidades que envolvem a trajetória do time, destaca-se a turnê realizada na União Soviética em 1959, quando foram aplaudidos até por Nikita Khrushchov, e a participação do lendário Wilt Chamberlain, em 1958, antes de sua estreia na NBA.