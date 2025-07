Fluminense ou Palmeiras? Site crava qual brasileiro avançará no Mundia de Clubes

Fluminense e Palmeiras entram em campo nesta sexta-feira (4) em busca de uma vaga na semifinal do Mundial de Clubes. O Tricolor Carioca enfrenta o Al-Hilal às 16h, no Camping World Stadium, em Orlando. Já o Verdão encara o Chelsea às 22h, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia.

Segundo o site Chances de Gol, o Fluminense tem mais chances de avançar à semifinal, com 42,4% de probabilidade, contra 34,2% do Palmeiras, refletindo o momento das equipes e o equilíbrio dos confrontos. O Fluzão chega embalado após uma vitória convincente sobre a Inter de Milão por 2 a 0, enquanto o Al-Hilal surpreendeu ao eliminar o Manchester City. Já o Palmeiras, que eliminou o Botafogo com um placar de 1 a 0, enfrenta o Chelsea em um duelo que remete à final do mundial de 2021.

Ainda conforme o site, o Palmeiras aparece com maior probabilidade de chegar à final, com 18,0%, contra 14,0% do Fluminense. Quanto ao título, o Verdão também lidera, com 4,8% de chances, enquanto o Tricolor Carioca tem 2,9%.

Confira os detalhes:

Fluminense x Al-Hilal

Horário: 16h (Brasília)

16h (Brasília) Local: Camping World Stadium, Orlando

Camping World Stadium, Orlando Onde assistir: CazéTV / TV Globo

CazéTV / TV Globo Flu : Fábio, Ignácio (Canobbio), Thiago Silva e Freytes; Samuel Xavier, Martinelli, Bernal, Nonato e Fuentes; Arias e Cano

: Fábio, Ignácio (Canobbio), Thiago Silva e Freytes; Samuel Xavier, Martinelli, Bernal, Nonato e Fuentes; Arias e Cano Al-Hilal: Bono, Koulibaly Rúben Neves e Renan Lodi; Cancelo, Kanno, Nasser Al Dawsari, Milinkovic-Savic e Moteb; Malcom e Marcos Leonardo

Palmeiras x Chelsea

Horário : 22h (Brasília)

: 22h (Brasília) Local : Lincoln Financial Field, Filadélfia

: Lincoln Financial Field, Filadélfia Onde assistir : CazéTV / TV Globo

: CazéTV / TV Globo Verdão : Weverton; Giay, Bruno Fuchs, Micael e Vanderlan; Emiliano Martínez, Richard Ríos e Mauricio; Estêvão, Allan e Vitor Roque.

: Weverton; Giay, Bruno Fuchs, Micael e Vanderlan; Emiliano Martínez, Richard Ríos e Mauricio; Estêvão, Allan e Vitor Roque. Chelsea: Robert Sanchez; Gusto, Chalobah, Levi Colwill e Cucurella; Reece James, Roméo Lavia; Pedro Neto, Enzo Fernandez e Cole Palmer; Liam Delap.

(Pedro Garcia, estagiário sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esporte)