Remo anuncia a contratação do volante colombiano Victor Cantillo, ex-Corinthians

O Remo voltou ao mercado e confirmou, nesta sexta-feira (4), a contratação do volante Victor Cantillo, ex-Corinthians e com passagens pela seleção colombiana. O anúncio foi feito por meio das redes sociais do clube, que já se movimenta de olho na sequência da Série B do Campeonato Brasileiro.

Cantillo chegou a Belém na madrugada de quinta-feira (3), acompanhado de outro volante, Nathan Camargo, também acertado com o clube azulino. Ambos realizaram exames médicos pela manhã no Baenão.

Apesar da oficialização do reforço, Cantillo só poderá estrear com a camisa do Leão após o dia 10 de julho, quando será aberta a terceira janela de transferências do futebol brasileiro.

Experiência internacional

Natural da Colômbia, Victor Cantillo iniciou a carreira no Atlético Nacional e ganhou projeção no Junior Barranquilla, onde foi campeão nacional e disputou mais de 200 partidas. No Brasil, atuou pelo Corinthians entre 2020 e 2023, somando 116 jogos e um gol marcado. A passagem pelo clube paulista, no entanto, terminou com um processo judicial envolvendo salários e direitos de imagem atrasados.

Sua última equipe foi o Huracán, da Argentina, onde teve poucas oportunidades e rescindiu contrato no início desta semana antes de acertar com o Remo.

Sequência na Série B

A Série B é o único campeonato que o Remo disputa até o fim da temporada. O próximo desafio da equipe será neste sábado (5), às 16h, no Mangueirão, contra o Cuiabá. A partida terá cobertura em tempo real no portal Oliberal.com e transmissão ao vivo pela Rádio Liberal.

Com 23 pontos, o Remo ocupa atualmente a 5ª colocação na tabela. Se vencer, o time volta ao G-4 — zona de classificação para a Série A do Brasileirão em 2025.