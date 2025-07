'É o jogo mais difícil do Remo até agora', diz António Oliveira sobre reencontro com Cuiabá

No reencontro com o Cuiabá, clube onde viveu dois anos marcantes, António Oliveira não escondeu o respeito pelo adversário e classificou o confronto do próximo sábado (5), no Mangueirão, como o mais complicado do Remo na Série B até agora.

O Remo entra em campo neste sábado, às 16h, no Mangueirão, para enfrentar o Cuiabá em um confronto direto na luta pelo G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Atual 5º colocado com 23 pontos, o Leão pode terminar a rodada no grupo de acesso à elite, dependendo de uma vitória e de combinação de resultados — inclusive com uma ajudinha do rival Paysandu, que enfrenta o Avaí às 19h do mesmo dia.

Mas o técnico António Oliveira trata o jogo com cautela. Em entrevista após o treino desta quinta-feira (3), no Baenão, o treinador português destacou o duelo como o mais desafiador da equipe azulina até o momento na competição.

“Esse é o jogo mais difícil que o Remo vai ter até agora no campeonato. É um jogo extremamente competitivo. Sei da cultura que foi criada dentro daquele clube, é um clube que não vai desistir, independentemente do momento que, eventualmente, possa ser mais desafiante pra eles, e eles sempre souberam dar a resposta”, afirmou António.

Carinho pelo adversário

O reencontro tem um peso emocional. António comandou o Cuiabá em 64 partidas, entre 2022 e 2023, conquistou o título estadual e foi alçado ao comando do Corinthians após o bom desempenho no Dourado. O treinador não poupou elogios ao ex-clube.

“Passei dois anos gloriosos e maravilhosos no Cuiabá, onde conheci gente do bem, uma cidade que me acolheu de uma forma fantástica. Evidente que os resultados ajudam, fiz amigos, porque futebol é mais que esquemas, é conhecer novas culturas, fazer novos amigos. E tenho-os pra vida”, destacou.

“Foi um clube que me deu visibilidade, que me ajudou, e sei que ajudei muito também. O Cuiabá vai ser sempre especial”, completou.

Leão completo

Do lado azulino, o cenário é positivo. Todos os jogadores do elenco estão à disposição, inclusive nomes importantes que estavam no departamento médico, como os meias Régis e Jaderson, o zagueiro e capitão Reynaldo, além do volante Caio Vinícius.

“Essas são as dores de cabeça que um treinador gosta de ter. Gosto de que todo o elenco tenha saúde, que toda gente esteja disponível, que queira fazer parte do momento. Depois cabe ao treinador escolher aqueles que pensa que são os melhores”, comentou António.

A expectativa é de Mangueirão cheio para empurrar o Remo diante do desafio mais difícil até aqui, segundo seu próprio comandante. O duelo também é considerado estratégico: entre os cinco jogos finais do primeiro turno, três serão em casa.

“É uma vantagem, mas mais do que isso, é uma responsabilidade e uma oportunidade. A vida vai nos dando oportunidades e temos que aproveitar. Se temos isso, é porque os últimos cinco do returno, três são fora. Uma equipe que tem objetivos não pode esperar pelos jogos em casa para fazer pontos”, ponderou.