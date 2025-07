Ex-segurança que salvou jovens no Ninho do Urubu vence ação contra o Flamengo; relembre o caso

O Flamengo foi condenado pela Justiça do Trabalho, em primeira instância, a reintegrar o ex-segurança Benedito Ferreira ao quadro de funcionários do clube em até cinco dias, além de pagar indenização estimada em R$ 600 mil. A decisão ainda determina o pagamento de pensão vitalícia até os 78 anos de idade do profissional.

Benedito ficou conhecido por sua atuação durante o incêndio no Ninho do Urubu, em fevereiro de 2019, quando dez jovens atletas das categorias de base do clube morreram. Na ocasião, ele ajudou a salvar pelo menos três adolescentes, segundo relatos apresentados no processo.

A sentença da Justiça estabelece R$ 100 mil por danos morais e R$ 500 mil por danos materiais, valor baseado na perda da capacidade de trabalho de Benedito. Um laudo pericial anexado ao processo aponta que o ex-segurança desenvolveu Transtorno Depressivo Maior, Transtorno de Adaptação e Transtorno de Pânico, além de ideação suicida, agravada após o episódio traumático.

O juiz considerou a demissão como ato ilícito, já que o Flamengo sabia do estado de saúde de Benedito na época em que ele foi dispensado, em 2022. O laudo também concluiu que o ex-funcionário está "inapto com restrição para o labor que exercia na Reclamada ou quaisquer outros similares", o que o impossibilita de retornar à sua função original.

Reintegração imediata ou multa

O clube tem prazo de cinco dias úteis para cumprir a ordem de reintegração, sob pena de multa. O departamento jurídico do Flamengo estuda recorrer da decisão, que ainda cabe recurso em instância superior.

Benedito trabalhou no clube de 2008 a 2022. Ele entrou com duas ações na Justiça, sendo uma ainda como funcionário e outra após a demissão. A principal reclamação, segundo o ex-segurança, era pelo não reconhecimento do afastamento médico junto ao INSS, além de descumprimento de direitos trabalhistas e previdenciários.

Incêndio no Ninho do Urubu

Enterro de uma das vítimas do incêndio no Ninho do Urubu (Tânia Rêgo/ABR)

O incêndio que atingiu o alojamento das categorias de base do Flamengo ocorreu na madrugada de 8 de fevereiro de 2019, deixando dez jovens mortos e outros três feridos. O episódio gerou críticas à estrutura de segurança do centro de treinamento.

A atuação de Benedito Ferreira foi reconhecida por sobreviventes e familiares das vítimas. Ele foi um dos primeiros a agir para retirar adolescentes do alojamento em chamas.