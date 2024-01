Venda de Santos abre espaço no profissional do Flamengo para sobrevivente da tragédia do Ninho

O Flamengo está encaminhando a venda de Santos para o Fortaleza, mas não planeja contratar um novo goleiro para substituí-lo atualmente. Com essa decisão, o clube contará com Rossi e Matheus Cunha e buscará na base a terceira opção para o gol no início desta temporada. Assim, o Flamengo cogita promover ao time principal o primeiro jogador da geração conhecida como "Garotos do Ninho", marcada pela tragédia no Ninho do Urubu em 2019, que resultou na perda de 10 jovens do elenco.

Na sucessão de goleiros da base rubro-negra, Dyogo Alves, que está próximo de completar 20 anos, é o mais experiente e é o principal candidato a subir para o time profissional. Cinco anos após o trágico incêndio no CT, Dyogo, que sobreviveu à tragédia, pode agora ter a oportunidade de dar os primeiros passos na equipe principal. O jovem goleiro já foi relacionado uma vez e participou do aquecimento no Maracanã, mas agora terá a chance de ser integrado em definitivo, especialmente após atuar como titular na primeira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Dyogo assumiu a posição de titular no sub-20 após a venda de Kauã Santos ao Eintracht Frankfurt, da Alemanha, em agosto do ano passado. Ele foi destaque na conquista do Brasileirão Sub-20 ao defender decisivamente nas penalidades contra o Palmeiras (veja no vídeo acima). Além de defender o chute do meia palmeirense Allan, ele fez duas ótimas defesas no tempo regulamentar, incluindo uma em um chute à queima-roupa do lateral-esquerdo Ian Custódio.

Na linha de sucessão de Dyogo Alves, estão o goleiro Lucão, nascido em 2005, e Caio Barone, que nasceu em 2006. Lucão, natural do Ceará, chegou ao Flamengo aos 15 anos de idade e assinou seu primeiro contrato profissional com o clube em 2020, válido até o final de 2024. Ele também foi convocado para a seleção brasileira sub-15 e participou de treinos com a seleção principal antes do jogo contra o Chile, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022.

Dyogo Alves marcou na pele homenagem aos companheiros de time que morreram no incêndio. (Reprodução)

Tragédia no Ninho do Urubu

Em 8 de fevereiro de 2019, um incêndio de grandes proporções atingiu o Ninho do Urubu, resultando na perda de 10 vidas, todos jogadores da base do clube com idades entre 14 e 16 anos. A tragédia deixou apenas três sobreviventes: Jhonata Ventura, Dyogo Alves e Cauan Emanuel.

Athila Paixão, Arthur Vinícius, Bernardo Pisetta, Christian Esmério, Gedson Santos, Jorge Eduardo Santos, Pablo Henrique da Silva Matos, Rykelmo de Souza Vianna, Samuel Thomas Rosa e Vitor Isaías foram as vítimas fatais dessa terrível ocorrência.

Jhonata foi o sobrevivente mais gravemente ferido, com queimaduras em 30% do corpo. Ele passou cerca de um ano afastado para se recuperar e retornou aos treinamentos no centro de treinamento em janeiro de 2020. Posteriormente, em 2023, tornou-se funcionário do Flamengo. Cauan Emanuel, por sua vez, deixou o clube em 2021 para se juntar ao Fortaleza.