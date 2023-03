Ninho do Urubu: Flamengo é acusado de adulterar cena do incêndio em que dez jovens morreram

O dia 8 de fevereiro de 2019 ficou marcado na história do Flamengo. Dez jovens morreram em um incêndio no Ninho do Urubu, no Centro de Treinamento do clube, no Rio de Janeiro (RJ), porém, um engenheiro contratado pelo próprio clube rubro-negro, acusa o CEO do Flamego, Reinaldo Belotti, de adulterar a o local em que os dez jovens morreram, para ludibriar a perícia e livrar o clube de uma possível negligência.

O engenheiro José Augusto Bezerra foi contratado pelo clube carioca para realizar um laudo do incidente, esse laudo seria de forma independente, porém, ele acusa Reinaldo Belotti, de ter enviado funcionários do Flamengo para retirar partes de instalações elétricas que teriam problemas. José Augusto Bezerra afirmou: “Compromete o resultado da perícia da polícia. É decisivo”, comentou ao site “UOL”.

A perícia da Polícia Civil constatou que o incêndio ocorreu por um defeito no ar-condicionado, além do material das paredes dos dormitórios onde estavam os jovens atletas, que é inflamável. Já o laudo independente, feito por José Augusto Bezerra, informa má instalações elétricas e também o problema no ar-condicionado, registrado pela própria PC, porém, a perícia da Polícia Civil afirma que tudo foi coletado e a perícia foi concluída no mesmo dia e que a retirada dos fios de um disjuntor, em dias posteriores, não atrapalhou a Polícia Civil.

O Flamengo afirma que a acusação feita pelo engenheiro José Augusto Bezerra foi por conta de uma briga judicial entre o clube e o profissional, por quebra de contrato de um serviço que ocorreu no clube, após o incêndio no Ninho do Urubu. O Flamengo busca na justiça a devolução do dinheiro referente a este serviço feito por José Augusto Bezerra. Por outro lado, o engenheiro afirma que o contrato foi rescindido após a empresa se negar a pagar ‘mesada’ a um membro da diretoria do clube.

O Flamengo se defende e emitiu uma nota sobre a situação

“Jamais o Senhor Reinaldo Belotti pediu a quem quer que fosse para adulterar a cena do local do incêndio, o que seria inútil haja vista a consumação imediata da perícia, logo após ao incêndio, bem antes dessa empresa e seu sócio surgirem no cenário. O clube também sustenta que 'não há, em toda a vasta documentação produzida pelas autoridades públicas, qualquer elemento de prova que indique ou confirme a acusação leviana e caluniosa feita por esse senhor [Bezerra]”.