Relator vota por trancamento de ação penal da tragédia que vitimou 10 atletas no CT do Flamengo

Na última semana, o desembargador do Superior Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro Olindo Menezes votou pelo trancamento da ação penal da tragédia no Ninho do Urubu. O caso completa 39 meses, e para Olindo, relator de um dos réus no caso, a denúncia do Ministério Público (MP-RJ) é indigente.

Segundo o desembargador, a denúncia não atribui ação ou omissão aos denunciados. Com isso, os réus não estariam diretamente ligados à causa efetiva do fogo. Vale lembrar, no dia 8 de fevereiro de 2019, dez garotos - entre 14 e 17 anos - morreram no CT do Flamengo, após um incêndio tomar conta do alojamento em que os atletas dormiam.

No total, 11 pessoas foram denunciadas, entre eles está o ex-presidente do clube, Eduardo bandeira de Mello. O funcionário que vigiava o alojamento, um ex-engenheiro e um dos executivos do clube foram absolvidos em maio de 2021.

Confira a lista de vítimas do incêndio

Athila Paixão, de 14 anos

Arthur Vinícius de Barros Silva Freitas, 14 anos

Bernardo Pisetta, 14 anos

Christian Esmério, 15 anos

Gedson Santos, 14 anos

Jorge Eduardo Santos, 15 anos

Pablo Henrique da Silva Matos, 14 anos

Rykelmo de Souza Vianna, 16 anos

Samuel Thomas Rosa, 15 ano