Botafogo tem interesse em Santos, goleiro do Flamengo

O Botafogo sinalizou interesse na contratação do goleiro Santos, do Flamengo. À procura de um substituto para Lucas Perri, que tem acordo encaminhado com o Lyon, da França, o Gloriso fez contatos com os representantes do jogador para entender as pretensões do camisa 1, que não atua pelo Rubro Negro há sete meses.

De acordo com Globoesporte.com, o Botafogo ainda não abriu negociações com Santos, mas o nome do atleta é bem avaliado pelo técnico Tiago Nunes, com quem trabalhou e foi campeão da Copa Sul-Americana e da Copa do Brasil, no Athletico-PR. A experiência do goleiro em gramados sintéticos também é um dos pontos que contam a favor na avaliação de seu nome.

Santos perdeu a titularidade em sua segunda temporada pelo Flamengo e, atualmente, é a terceira opção atrás de Agustín Rossi e Matheus Cunha. Sua última partida foi em 21 de maio. Pela equipe carioca, foi titular e campeão da Copa do Brasil e da Libertadores em 2022, sob o comando de Dorival Júnior.