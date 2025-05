Copa do Brasil: Flamengo vence Botafogo-PB com gol de Joshua na reta final

Com uma equipe alternativa, o Flamengo superou o Botafogo-PB por 1 a 0 nesta quinta-feira (1º), no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. A partida foi disputada no Estádio Almeidão, em João Pessoa, e teve o gol decisivo marcado por Joshua aos 40 minutos do segundo tempo.

Desde o início, o time carioca controlou as ações ofensivas. Com postura avançada e posse de bola constante, criou diversas oportunidades, mas esbarrou na falta de precisão nas finalizações. Michael e João Victor tiveram boas chances ainda na primeira etapa, mas não conseguiram converter.

O Botafogo-PB optou por um esquema mais fechado e tentou responder em lances esporádicos de longa distância, sem efetivamente ameaçar o goleiro Matheus Cunha.

Na etapa complementar, o Flamengo manteve o domínio, mas viu o goleiro Michael, da equipe paraibana, segurar o resultado até os minutos finais. Aos 40, Ayrton Lucas cruzou para a área, Juninho cabeceou, o goleiro rebateu e Joshua aproveitou o rebote para marcar.

Pouco depois, Juninho chegou a balançar a rede novamente, mas o lance foi anulado por impedimento. A decisão da vaga será no dia 21 de maio, às 21h30, no Maracanã.