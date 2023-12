Após mais um empate, Diego Costa critica 'oba-oba' no Botafogo; vídeo

Um dos jogadores mais experientes do elenco do Botafogo, o atacante Diego Costa, afirmou, após o empate contra o Cruzeiro, que faltou humildade ao time para ser campeão brasileiro em 2023. O Glorioso liderou grande parte da Série A do Campeonato Brasileiro, mas chegou ao décimo jogo seguido sem vencer na temporada. Com o longo jejum de vitórias, a equipe não tem mais chances de levar o título.

"É um momento que não tem justificativa. O torcedor tem total razão de estar insatisfeito por essa performance que temos nos últimos meses. Mas não podemos apagar tudo o que esse grupo conquistou durante a temporada. Eles fizeram um primeiro turno fora da média. No segundo turno, pode-se dizer que faltou um pouco de maturidade, humildade, de saber que o campeonato só acaba no último jogo. Nesse oba-oba, o torcedor pode ter o direito de sonhar, de se iludir, porque o que fazíamos era normal deixá-los eufóricos. Mas, nós, dentro de campo, não poderíamos ter pego essa atmosfera de fora", declarou.

Segundo Diego Costa, os jogadores são os únicos culpados pela queda brusca de rendimento do Botafogo na reta final do Brasileirão. O centroavante eximiu os técnicos Bruno Lage e Lúcio Flávio de culpa pelos maus resultados no segundo semestre de 2023.

"Uma coisa que o futebol faz é pagar. Se for falar o que está acontecendo... faltou um pouco de humildade. Que sirva de aprendizado para todos que estão aqui, que o futebol paga e cobra. Algo positivo que tenha que tirar é uma lição moral, pessoal. Cada um tem que fazer autocrítica, porque ficar três meses, dez jogos sem ganhar, não é admissível para o grupo que o Botafogo tem e criou no primeiro turno. Se existe um culpado aqui, não é diretoria, não são treinadores, porque deixamos claro que não foi culpa dos treinadores e sim de nós, jogadores", complementou.