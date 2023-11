Botafogo encara o risco de perder vaga direta na Libertadores

Sem vencer há oito rodadas, o Botafogo chega para as três rodadas finais do Brasileiro vivendo uma situação inimaginável há pouco tempo. O Alvinegro é o atual terceiro lugar, ainda tem chances de título, mas corre risco de não se classificar diretamente para a fase de grupos da Copa Libertadores.

Com os resultados da 35ª rodada, neste domingo (26), o Botafogo caiu para a terceira posição da tabela. São 62 pontos, um a menos do que Flamengo, vice-líder, e Palmeiras, primeiro colocado. Abaixo do time comandado por Tiago Nunes, estão Atlético, com 60, Grêmio e Bragantino, com 59.

São três rodadas até o fim da Série A. Ou seja, com nove pontos em disputa, o Botafogo ainda pode ser ultrapassado por essas três equipes.

Vale destacar que apenas os quatro primeiros colocados garantem vaga na fase de grupos da Libertadores. O quinto e o sexto lugares do Brasileirão disputam as fases preliminares da Copa. O Fluminense, com 53, pode alcançar a pontuação alvinegra, mas não tem impacto na classificação do Botafogo para a próxima Libertadores por ter vaga garantida como atual campeão das América.