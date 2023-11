Van do Botafogo é roubada após desembarque no Rio; material de treino e uniformes levados

A van que transportava o material do Botafogo foi alvo de um roubo na Linha Amarela, próximo ao Complexo da Maré, na zona norte do Rio de Janeiro (RJ). Seis motoqueiros armados renderam os funcionários pouco depois de saírem do Aeroporto do Galeão, levando consigo uniformes, chuteiras, bolas, equipamentos de treino e outros objetos.

O incidente ocorreu logo após o elenco alvinegro desembarcar no Rio, vindo de Curitiba, após empate por 1 a 1 contra o Coritiba. Não houve presença de torcedores no Aeroporto do Galeão para protestos ou apoio aos jogadores.

O clube registrou um boletim de ocorrência junto à Polícia Militar e a nota oficial destaca que os funcionários não foram feridos. O assalto aconteceu nas proximidades da saída do aeroporto, na via expressa que liga à cidade.

O próximo compromisso do Botafogo está marcado para domingo, enfrentando o Cruzeiro no Nilton Santos, às 18h30, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro.

Confira a nota emitida pelo Botafogo:

"No trajeto do aeroporto para o Nilton Santos, no início da tarde desta quinta-feira (30), funcionários do Botafogo foram rendidos por criminosos portando armas de fogo na Linha Amarela, na altura do Complexo da Maré. A van operacional (Sprinter 416 Furgão Longo T.A. 2.2 Dies - Placa RVU0H93) do Departamento de Futebol que transportava os colaboradores alvinegros, e que continha uniformes, equipamentos de trabalho e diversos itens de treino, foi levada pelos assaltantes.

O Botafogo acionou as autoridades e conta com o apoio do Poder Público para recuperar o material. Os funcionários estão bem".