Em pleno Maracanã, Flamengo perde para o Atlético-MG e vê liderança do Brasileirão se afastar

Flamengo e Atlético Mineiro fizeram um jogo de grandes emoções pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em pleno Maracanã, foram os visitantes que saíram com a vitória, pelo placar de 3 a 0, invertendo a parte de cima da tabela. Com a derrota, o time carioca saiu da segunda para a quarta posição, com 63 pontos, cedendo o lugar para o Botafogo, que vai empatando com o Coritiba. Neste momento, três times seguem com 63 pontos: Botafogo, Atlético-MG e Flamengo. O Palmeiras segue vencendo o América e chega, temporariamente, aos 66 pontos.

Logo que a bola começou a rolar, os dois times tomaram o rumo do ataque, dando muito trabalho aos goleiros. Sorte maior, no entanto, teve o Galo Mineiro, depois de Paulinho aproveitar um belo lançamento de Hulk e abrir o placar do Maraca. Apesar do revés logo no início, o Flamengo não se intimidou e correu para achar o empate, incluindo duas boas chances de cabeça com Bruno Henrique e Léo Pereira, mas Everson conseguiu impedir o empate.

Na volta do intervalo, a mesma pressão se viu na defesa rubro-negra e a mesma letalidade no ataque do Galo levaram o time ao segundo gol, logo aos dois minutos. Depois de um ataque do Flamengo mal sucedido, Zaracho cortou para frente e encontrou Paulinho, que adiantou a corrida até achar Edenilson de frente com Rossi, para a conclusão no fundo das redes.

O segundo gol deixou o time rubro-negro bastante impactado, com jogadores visivelmente desestabilizados, com menos de 10 minutos de partida na etapa complementar. O nervosismo acabou prejudicando por completo a composição tática da onzena montada por Tite. Para tentar reagir, o comandante avançou o time com as entradas de Everton Ribeiro,. Gabriel e Luiz Araújo, mas já era tarde. O grand finale veio aos 37, após Edenílson lançar Pavón, que cruzou na segunda trave para Rubens fazer o terceiro no Maracanã, finalizando o placar em um sonoro 3 a 0.

No próximo domingo o Flamengo recebe o Cuiabá no Maracanã. Um dia antes, o Atlético Mineiro encara o São Paulo no Mineirão.