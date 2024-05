Série C: Contra o Botafogo-PB, Remo busca os três pontos e quebra de tabu; entenda

No embate entre Botafogo-PB e Remo, agendado para domingo (5) no Almeidão às 16h30, as equipes se enfrentarão pela 15ª vez. Esse confronto tem sido notavelmente equilibrado, especialmente na Série C do Brasileiro, onde duelaram 10 vezes nos últimos oito anos. Desde 2016, registram-se três vitórias para o Belo, duas para o Leão Azul e cinco empates, todos com o placar zerado. De 2018 para cá, no entanto, o Remo vem passando batido todas as vezes, com uma derrota e quatro empates.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

O primeiro encontro pela Taça de Prata em 7 de fevereiro de 1981, no Almeidão em João Pessoa, terminou em 0 a 0, repetindo-se em outros cinco confrontos. Posteriormente, o Remo conquistou sua vitória mais significativa neste confronto, vencendo por 5 a 1 em Belém. Esse resultado continua sendo o mais expressivo entre os times, refletindo no total de gols marcados pelos paraenses em relação aos paraibanos desde então.

VEJA MAIS



A igualdade do confronto é notável em outras estatísticas: o Belo lidera com quatro vitórias, enquanto o Remo possui três. No quesito gols, o Azulino leva vantagem, com 14 tentos a favor, principalmente devido à mencionada goleada de 5 a 1, contra 12 do Alvinegro da Estrela Vermelha. Até mesmo como visitantes, as equipes estão empatadas, com um triunfo cada. Vale ressaltar que o Remo não conseguiu marcar gols em sete dos 14 jogos contra o Botafogo.

Histórico dos jogos entre os clubes

2023: Remo 1 x 2 Botafogo-PB (Série C)

2022: Botafogo-PB 0 x 0 Remo (Série C)

2020: Botafogo-PB 0 x 0 Remo (Série C)

2020: Remo 0 x 0 Botafogo-PB (Série C)

2018: Remo 0 x 0 Botafogo-PB (Série C)

2018: Botafogo-PB 1 x 3 Remo (Série C)

2017: Remo 2 x 1 Botafogo-PB (Série C)

2017: Botafogo-PB 3 x 2 Remo (Série C)

2016: Botafogo-PB 2 x 0 Remo (Série C)

2016: Remo 0 x 0 Botafogo-PB (Série C)

1985: Remo 1 x 1 Botafogo-PB (Brasileirão)

1985: Remo 1 x 1 Botafogo-PB (Brasileirão)

1981: Remo 5 x 1 Botafogo-PB (Taça de Prata)

1981: Botafogo-PB 0 x 0 Remo (Taça de Prata)

Números gerais do duelo

Jogos disputados: 14

Vitórias do Botafogo-PB: 4

Vitórias do Remo: 3

Empates: 7

Gols marcados pelo Botafogo-PB: 12

Gols marcados pelo Remo: 14