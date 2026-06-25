Remo encaminha contratação de volante para as disputas da Série A e Copa do Brasil

O Remo está ativo no mercado e procura jogadores para a contratação nesta janela de transferência. Mas um deles está próximo de ser anunciado, trata-se do volante Edson Fernando, que estava atuando no futebol da Ucrânia. A informação foi dada pelo jornalista Carlos Ferreira e confirmada com uma fonte pelo O Liberal.

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Edson Fernando está com a contratação bem encaminhada e com bases salariais já definidas. O jogador aguarda a realizações de exames para que a sua contratação seja anunciada de forma oficial pelo Remo. O jogador chega ao clube por empréstimo junto ao Karpaty-UCR com duração até o final da temporada 2026.

O jogador teve passagens por vários clubes do Brasil, os principais sedo o Juventude-RS, bahia-BA e o Atlético-GO. Fora do Brasil Edson Fernando defendeu as cores do Juárez, do México, por duas temporadas, além do Rukh Vynnyky e do Karpaty, da Ucrânia. Na atual temporada o volante fez 23 partidas e deu três assistências.

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Caso a contratação de Edson Fernando seja concretizada, ele terá como concorrentes por vagas. O time comandado pelo técnico Léo Condé possui peças importantes no meio-campo, como Picco, Zé Ricardo, Zé Welison, Patrick, Jaderson e Pavani.

A segunda e última janela de transferência no futebol brasileiro. Ela será aberta no dia 20 de julho e encerra no dia 11 de setembro. Essa é a chance dos clubes de conseguir reforçar seus elencos para as competições nacionais. Mas também é um período em que clubes perdem alguns atletas, principalmente para equipes do exterior.