Remo encaminha contratação de volante para as disputas da Série A e Copa do Brasil Leão Azul busca reforços para a sequência do ano na segunda e última janela de transferência Fábio Will 25.06.26 12h19 Edson Fernando está próximo de retornar ao Brasil (Divulgação / Bahia) O Remo está ativo no mercado e procura jogadores para a contratação nesta janela de transferência. Mas um deles está próximo de ser anunciado, trata-se do volante Edson Fernando, que estava atuando no futebol da Ucrânia. A informação foi dada pelo jornalista Carlos Ferreira e confirmada com uma fonte pelo O Liberal. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Edson Fernando está com a contratação bem encaminhada e com bases salariais já definidas. O jogador aguarda a realizações de exames para que a sua contratação seja anunciada de forma oficial pelo Remo. O jogador chega ao clube por empréstimo junto ao Karpaty-UCR com duração até o final da temporada 2026. O jogador teve passagens por vários clubes do Brasil, os principais sedo o Juventude-RS, bahia-BA e o Atlético-GO. Fora do Brasil Edson Fernando defendeu as cores do Juárez, do México, por duas temporadas, além do Rukh Vynnyky e do Karpaty, da Ucrânia. Na atual temporada o volante fez 23 partidas e deu três assistências. VEJA MAIS Paraenses e torcedores do Remo marcam presença em jogo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo Torcedores acompanharam de perto a vitória da Seleção Brasileira por 3 a 0 sobre a Escócia na última quarta-feira (24), em Miami CBF divulga tabela detalhada da Copa do Brasil; veja quando será Remo x Santos Leão Azul terá pela frente o Santos, de Neymar, em um confronto que vale R$4 milhões Retorno aos treinos pode fortalecer o Remo na Série A, avalia colunista Colunista de O Liberal destaca importância da pausa para recuperação física, ajustes táticos e reforço do elenco azulino Caso a contratação de Edson Fernando seja concretizada, ele terá como concorrentes por vagas. O time comandado pelo técnico Léo Condé possui peças importantes no meio-campo, como Picco, Zé Ricardo, Zé Welison, Patrick, Jaderson e Pavani. A segunda e última janela de transferência no futebol brasileiro. Ela será aberta no dia 20 de julho e encerra no dia 11 de setembro. Essa é a chance dos clubes de conseguir reforçar seus elencos para as competições nacionais. Mas também é um período em que clubes perdem alguns atletas, principalmente para equipes do exterior. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo remo futebol jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO mais esportes Em jogo equilibrado, Remo perde para o Paysandu na Copa Verão de Basquete Papão superou a equipe azulina por apenas três pontos na última quinta-feira (25) 26.06.26 10h28 Futebol Remo utiliza GPS na base e mantém campanha perfeita na Copa Pará Tecnologia auxilia no monitoramento físico dos atletas do sub-17 e reforça o planejamento da comissão técnica 25.06.26 15h13 FUTEBOL Remo encaminha contratação de volante para as disputas da Série A e Copa do Brasil Leão Azul busca reforços para a sequência do ano na segunda e última janela de transferência 25.06.26 12h19 futebol Paraenses e torcedores do Remo marcam presença em jogo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo Torcedores acompanharam de perto a vitória da Seleção Brasileira por 3 a 0 sobre a Escócia na última quarta-feira (24), em Miami 25.06.26 11h12 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Diretor do Paysandu lança livro que resgata a história de 15 ídolos que marcaram o Papão 'Os Imortais da Curuzu' será lançado no domingo (28), em Belém, e reúne crônicas sobre atletas que fizeram parte da trajetória bicolor entre as décadas de 1950 e 2006. 26.06.26 9h56 futebol Alex Escobar deixa cobertura da Copa do Mundo após passar mal ao vivo: 'Não me sinto seguro' Apresentador informou que os exames não apontaram nenhum problema grave, mas optou por se afastar para cuidar da saúde 26.06.26 10h52 mais esportes Em jogo equilibrado, Remo perde para o Paysandu na Copa Verão de Basquete Papão superou a equipe azulina por apenas três pontos na última quinta-feira (25) 26.06.26 10h28 Futebol Médico do Remo acompanha recuperação de Pam Pam, torcedor símbolo do Paysandu Daniel Pam Pam segue em tratamento após atropelamento e recebeu atendimento do ortopedista Jean Klay, que destacou que a rivalidade fica em segundo plano 25.06.26 19h55