Santa Cruz divulga detalhes de ingressos para jogo contra o Paysandu e torcida cita insegurança

O Paysandu recebe o Santa Cruz no próximo sábado (27), na Curuzu, em jogo válido pela 12ª rodada da Série C. A partida terá torcida visitante. Na última quarta-feira (24), o Cobra Coral divulgou, por meio das redes sociais, informações sobre a venda de ingressos para os torcedores da equipe que pretendem acompanhar duelo o duelo em Belém.

Para os torcedores do Santa Cruz, a venda de ingressos vai até as 18h de sexta-feira (26), no valor fixo de R$ 50 para a arquibancada da Almirante Barroso. Os ingressos devem ser adquiridos por meio do site Ingressos.Paysandu, e os torcedores precisam fazer o cadastro da biometria facial.

Apesar da carga de ingressos para visitantes ter sido disponibilizada normalmente pelo time bicolor, por meio das redes sociais, a torcida organizada do Santa Cruz, Explosão Inferno Coral, publicou um comunicado sobre a sensação de insegurança para a partida. Segundo a organização, os torcedores da Cobra Coral desejam acompanhar o jogo de forma pacífica, mas teriam sido “barrados”.

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"Desde o primeiro contato com as autoridades do Pará, buscamos o diálogo, o respeito e a construção de uma relação que permitisse a presença da torcida do Santa Cruz em Belém de forma organizada e pacífica. No entanto, ao longo das últimas semanas, o contato se tornou cada vez mais difícil. Nesta semana, fomos informados pelo batalhão responsável pelos eventos esportivos que nem o Paysandu nem as autoridades locais desejam a presença da torcida do Santa Cruz no estado do Pará", diz um trecho do comunicado da torcida.

Os torcedores destacaram que têm o direito de acompanhar a partida no setor visitante e que "o objetivo sempre foi e continua sendo apenas um: viajar, apoiar o Santa Cruz e retornar ao Recife com os três pontos".

Por fim, a organização afirma que vai seguir tentando, por meios legais, garantir "os direitos do torcedor".

"Também esperamos um posicionamento firme do Santa Cruz Futebol Clube, atuando institucionalmente para assegurar a presença do seu torcedor e garantir que os direitos da sua torcida sejam respeitados. Não abriremos mão do nosso direito de acompanhar o Santa Cruz onde ele estiver", conclui a nota.

O Núcleo de Esportes entrou em contato com o Paysandu, mandante do jogo, mas o clube informou que não vai se posicionar sobre o assunto.

Conflito

As torcidas de Paysandu e Santa Cruz já se envolveram em conflitos durante uma partida. Em 2015, em um jogo válido pela Série B do Campeonato Brasileiro, uma briga generalizada entre torcedores foi registrada nas proximidades do estádio da Curuzu. Conforme os registros, houve roubos, furtos, carros apedrejados e pelo menos sete policiais ficaram feridos. Na ocasião, 12 pessoas foram detidas.