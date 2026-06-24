Alef Manga destaca preparação do Remo para retomada da Série A Artilheiro azulino na competição, atacante projeta duelo com o Corinthians e reforça foco na recuperação da equipe na tabela O Liberal 24.06.26 15h15 Alef Manga é o artilheiro do time na Série A, com quatro gols. (Thiago Gomes / O Liberal) De volta aos treinamentos após a pausa para a Copa do Mundo, o atacante Alef Manga demonstrou confiança na preparação do Remo para a sequência da Série A. Artilheiro azulino na competição, com quatro gols, o jogador destacou os cuidados adotados durante as férias e a importância do período de treinamentos antes da retomada do campeonato. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo O Leão volta a campo no dia 23 de julho, quando enfrenta o Corinthians, na Neo Química Arena, pela 18ª rodada. Antes da paralisação, a equipe paraense conquistou uma vitória importante ao bater o São Paulo por 1 a 0, no Mangueirão. Apesar do resultado, o Remo segue na zona de rebaixamento, ocupando a 18ª colocação, com 18 pontos. De acordo com o centroavante, a pausa foi aproveitada para manter o condicionamento físico em dia. "A gente sabe que é muito importante sempre estar se cuidando e treinando nas férias para que possamos fazer um segundo semestre muito bom. Temos competições muito importantes, que são a Copa do Brasil e a Série A", afirmou. O atacante também ressaltou a relevância do triunfo sobre o São Paulo antes da interrupção da competição. "Foi uma vitória muito importante para todos, até para respirar melhor e dar mais tranquilidade durante essa pausa", disse. VEJA MAIS Volante que está no futebol da Ucrânia entra na mira do Remo para a Série A; diz jornalista Jogador teve passagens por Vitória-BA e Bahia-BA na carreira CBF divulga detalhes de mais seis rodadas do Brasileirão; confira os jogos do Remo Campeonato retorna antes do fim da Copa do Mundo; Leão Azul volta a campo no dia 23 de julho Sensação da Copa do Mundo, goleiro Vozinha já jogou com atacante do Remo em Portugal Goleiro da Seleção de Cabo Verde já atuou ao lado de atacante do Remo, quando estiveram no Gil Vicente Sobre o confronto diante do Corinthians, Alef prevê dificuldades, mas acredita que o período de preparação pode ajudar a equipe a buscar um resultado positivo fora de casa. "Tivemos uma espécie de mini pré-temporada. Precisamos estar bem fisicamente para chegar preparados para o jogo do dia 23. Sabemos que será uma partida muito difícil e nosso objetivo é trazer os três pontos para Belém." Vivendo bom momento individual, o atacante preferiu dividir os méritos com o restante do elenco. "Estou muito feliz pelo momento que estou vivendo no clube. É mérito de todos, porque o futebol é coletivo. Espero continuar fazendo gols, dando assistências e contribuindo da melhor maneira possível." Além da luta para deixar a zona de rebaixamento na Série A, o Remo também terá pela frente as oitavas de final da Copa do Brasil contra o Santos. No entanto, Alef garantiu que o foco total está voltado para o compromisso diante do Corinthians. "Temos condições de buscar a classificação na Copa do Brasil, mas neste momento o foco principal precisa ser o jogo contra o Corinthians", encerrou. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol remo série a 2026 corinthians x remo futebol brasileiro jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. 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