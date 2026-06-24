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Alef Manga destaca preparação do Remo para retomada da Série A

Artilheiro azulino na competição, atacante projeta duelo com o Corinthians e reforça foco na recuperação da equipe na tabela

O Liberal
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Alef Manga é o artilheiro do time na Série A, com quatro gols. (Thiago Gomes / O Liberal)

De volta aos treinamentos após a pausa para a Copa do Mundo, o atacante Alef Manga demonstrou confiança na preparação do Remo para a sequência da Série A. Artilheiro azulino na competição, com quatro gols, o jogador destacou os cuidados adotados durante as férias e a importância do período de treinamentos antes da retomada do campeonato.

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O Leão volta a campo no dia 23 de julho, quando enfrenta o Corinthians, na Neo Química Arena, pela 18ª rodada. Antes da paralisação, a equipe paraense conquistou uma vitória importante ao bater o São Paulo por 1 a 0, no Mangueirão. Apesar do resultado, o Remo segue na zona de rebaixamento, ocupando a 18ª colocação, com 18 pontos.

De acordo com o centroavante, a pausa foi aproveitada para manter o condicionamento físico em dia. "A gente sabe que é muito importante sempre estar se cuidando e treinando nas férias para que possamos fazer um segundo semestre muito bom. Temos competições muito importantes, que são a Copa do Brasil e a Série A", afirmou.

O atacante também ressaltou a relevância do triunfo sobre o São Paulo antes da interrupção da competição. "Foi uma vitória muito importante para todos, até para respirar melhor e dar mais tranquilidade durante essa pausa", disse.

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Sobre o confronto diante do Corinthians, Alef prevê dificuldades, mas acredita que o período de preparação pode ajudar a equipe a buscar um resultado positivo fora de casa. "Tivemos uma espécie de mini pré-temporada. Precisamos estar bem fisicamente para chegar preparados para o jogo do dia 23. Sabemos que será uma partida muito difícil e nosso objetivo é trazer os três pontos para Belém."

Vivendo bom momento individual, o atacante preferiu dividir os méritos com o restante do elenco. "Estou muito feliz pelo momento que estou vivendo no clube. É mérito de todos, porque o futebol é coletivo. Espero continuar fazendo gols, dando assistências e contribuindo da melhor maneira possível."

Além da luta para deixar a zona de rebaixamento na Série A, o Remo também terá pela frente as oitavas de final da Copa do Brasil contra o Santos. No entanto, Alef garantiu que o foco total está voltado para o compromisso diante do Corinthians. "Temos condições de buscar a classificação na Copa do Brasil, mas neste momento o foco principal precisa ser o jogo contra o Corinthians", encerrou.

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