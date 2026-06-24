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Ex-atacante Leandro é preso em São Paulo por dívida de pensão alimentícia

Ele está detido no 13º Distrito Policial, no bairro da Casa Verde, Zona Norte da capital paulista

Estadão Conteúdo
fonte

Leandro Guerreiro (Reprodução / Instagram @leandroguerreirooficial)

Bicampeão brasileiro pelo São Paulo, o ex-atacante Leandro Lessa Azevedo, conhecido como 'Leandro Guerreiro', de 45 anos, foi preso nesta quarta-feira por dívida de pensão alimentícia. Ele está detido no 13º Distrito Policial, no bairro da Casa Verde, Zona Norte da capital paulista.

Natural de Ribeirão Preto (SP), Leandro construiu uma longa trajetória no futebol brasileiro. Revelado pelo Botafogo-SP, passou por clubes como Corinthians, Goiás, Fluminense, Grêmio, Vasco da Gama, Fortaleza e São Paulo, além de atuar no Lokomotiv Moscou, da Rússia, e no Tokyo Verdy, do Japão.

Foi com a camisa do São Paulo que viveu alguns dos momentos mais marcantes da carreira. Entre 2006 e 2008, participou de uma das fases mais vitoriosas do clube, conquistando os Campeonatos Brasileiros de 2006 e 2007. Pelo Tricolor, disputou 116 partidas e marcou 16 gols.

A identificação com a torcida são-paulina foi além dos números. Leandro ficou eternizado por uma comemoração que se transformou em símbolo daquela geração vencedora: após as conquistas nacionais, costumava subir em uma das traves do Morumbis para exibir os troféus aos torcedores. A cena segue entre as mais lembradas pelos são-paulinos quando o assunto é a sequência de títulos brasileiros da década passada.

O vínculo com o clube permaneceu mesmo após a aposentadoria. Atualmente, Leandro é proprietário de um dos camarotes mais conhecidos e disputados do Morumbis, mantendo presença frequente no estádio e contato próximo com torcedores e ex-companheiros de profissão, como Jorge Wagner.

Além dos títulos pelo São Paulo, o ex-atacante também tem a conquista da Copa do Brasil de 2011 pelo Vasco como um dos mais relevantes. Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre o valor da dívida que motivou a prisão nem manifestação da defesa sobre o caso.

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