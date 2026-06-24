Ex-atacante Leandro é preso em São Paulo por dívida de pensão alimentícia Ele está detido no 13º Distrito Policial, no bairro da Casa Verde, Zona Norte da capital paulista Estadão Conteúdo 24.06.26 13h47 Leandro Guerreiro (Reprodução / Instagram @leandroguerreirooficial) Bicampeão brasileiro pelo São Paulo, o ex-atacante Leandro Lessa Azevedo, conhecido como 'Leandro Guerreiro', de 45 anos, foi preso nesta quarta-feira por dívida de pensão alimentícia. Ele está detido no 13º Distrito Policial, no bairro da Casa Verde, Zona Norte da capital paulista. Natural de Ribeirão Preto (SP), Leandro construiu uma longa trajetória no futebol brasileiro. Revelado pelo Botafogo-SP, passou por clubes como Corinthians, Goiás, Fluminense, Grêmio, Vasco da Gama, Fortaleza e São Paulo, além de atuar no Lokomotiv Moscou, da Rússia, e no Tokyo Verdy, do Japão. Foi com a camisa do São Paulo que viveu alguns dos momentos mais marcantes da carreira. Entre 2006 e 2008, participou de uma das fases mais vitoriosas do clube, conquistando os Campeonatos Brasileiros de 2006 e 2007. Pelo Tricolor, disputou 116 partidas e marcou 16 gols. A identificação com a torcida são-paulina foi além dos números. Leandro ficou eternizado por uma comemoração que se transformou em símbolo daquela geração vencedora: após as conquistas nacionais, costumava subir em uma das traves do Morumbis para exibir os troféus aos torcedores. A cena segue entre as mais lembradas pelos são-paulinos quando o assunto é a sequência de títulos brasileiros da década passada. O vínculo com o clube permaneceu mesmo após a aposentadoria. Atualmente, Leandro é proprietário de um dos camarotes mais conhecidos e disputados do Morumbis, mantendo presença frequente no estádio e contato próximo com torcedores e ex-companheiros de profissão, como Jorge Wagner. Além dos títulos pelo São Paulo, o ex-atacante também tem a conquista da Copa do Brasil de 2011 pelo Vasco como um dos mais relevantes. Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre o valor da dívida que motivou a prisão nem manifestação da defesa sobre o caso. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol São Paulo Leandro COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Santa Cruz tem desfalques importantes para o jogo contra o Paysandu Equipe perdeu três jogadores, sendo dois titulares, para o duelo contra o Bicola no próximo sábado (27) 24.06.26 12h09 FUTEBOL Paysandu inicia venda de ingressos para jogo contra o Santa Cruz na Série C; confira Partida ocorre no próximo sábado (27), na Curuzu 24.06.26 10h47 Futebol Como joga a Escócia, última adversária do Brasil na fase de grupos da Copa do Mundo Com quatro vitórias em seis jogos nas Eliminatórias, o time comandado por Steve Clarke varia bastante entre o 4-2-3-1 e o 5-3-2. 24.06.26 7h00 ORGULHO! Paraenses são vice-campeões no primeiro dia do Amazônia Open de Beach Tennis em Marabá Dupla de Parauapebas fica com o segundo lugar no BT10 após boa campanha no torneio que reúne atletas de nove países no Pará 24.06.26 0h01 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Como joga a Escócia, última adversária do Brasil na fase de grupos da Copa do Mundo Com quatro vitórias em seis jogos nas Eliminatórias, o time comandado por Steve Clarke varia bastante entre o 4-2-3-1 e o 5-3-2. 24.06.26 7h00 FUTEBOL Paysandu inicia venda de ingressos para jogo contra o Santa Cruz na Série C; confira Partida ocorre no próximo sábado (27), na Curuzu 24.06.26 10h47 futebol Santa Cruz tem desfalques importantes para o jogo contra o Paysandu Equipe perdeu três jogadores, sendo dois titulares, para o duelo contra o Bicola no próximo sábado (27) 24.06.26 12h09 Fisiculturismo Modelo paraense estreia no fisiculturismo e conquista dois títulos no Estadual Yasmin Cristina venceu a categoria Musa Fitness e levou o Overall da competição; próximo desafio será um concurso de verão em Castanhal 23.06.26 22h24