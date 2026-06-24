Paraenses são vice-campeões no primeiro dia do Amazônia Open de Beach Tennis em Marabá Dupla de Parauapebas fica com o segundo lugar no BT10 após boa campanha no torneio que reúne atletas de nove países no Pará Hannah Franco 24.06.26 0h01 Amazônia Open de Beach Tennis segue com programação intensa em Marabá; veja próximos jogos (Divulgação/Veiga Produções) As paraenses Rebeca Lima e Alessandra Linhares, de Parauapebas, foram vice-campeãs no primeiro dia do Amazônia Open de Beach Tennis, realizado em Marabá. A dupla teve bom desempenho na competição BT10 e avançou em primeiro lugar na fase de grupos, mas acabou superada na final. Na decisão, as atletas perderam para a colombiana Carolina Escamilla e a brasileira Yasmim de Castro por 6/2, 6/7 (7/5) e 10/5, em um confronto equilibrado decidido no tie-break. VEJA MAIS Com atletas de nove países, Marabá recebe o Amazônia Open de Beach Ten Evento terá arquibancada gratuita para o público acompanhar os jogos Marabá recebe etapa mundial de beach tennis com entrada gratuita em junho Amazônia Open reúne atletas de elite entre os dias 22 e 28 na Arena Prime Beach Club O Amazônia Open reúne atletas de nove países e conta com nomes de destaque do beach tennis mundial, além de forte presença de competidores paraenses ao longo da programação. No masculino, o título do primeiro dia ficou com o atleta de Tocantins Jezer Silva e o paulista Henrique Cruz, que venceram Luiz Villar e Enzo Vacchiano por 6/2 e 7/5. A partir dos próximos dias, o torneio entra na fase principal BT400, com jogos eliminatórios e participação de atletas do ranking mundial. A programação também inclui representantes do Pará em disputas importantes, como Diego Ávila, Luan Constantini, Ken Matsuda, Matheus Coelho e Juliana Bernardes. Um dos destaques do evento é a participação gratuita do público nas arquibancadas, além de áreas VIP e camarotes disponíveis para venda. A estrutura do Amazônia Open conta com 12 quadras e arena central para cerca de duas mil pessoas. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)Confira a programação dos próximos dias do Amazônia Open Quarta-feira (24/06) 1ª rodada do BT400 a partir das 14h Paralisação para jogo do Brasil às 19h Retomada dos jogos às 21h15 Quinta-feira (25/06) Oitavas de final do BT400 a partir das 15h Sexta-feira (26/06) Quartas de final do BT400 a partir das 16h Sábado (27/06) Semifinais a partir das 15h Finais a partir das 19h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave beach tennis esportes COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES ORGULHO! Paraenses são vice-campeões no primeiro dia do Amazônia Open de Beach Tennis em Marabá Dupla de Parauapebas fica com o segundo lugar no BT10 após boa campanha no torneio que reúne atletas de nove países no Pará 24.06.26 0h01 Futebol Volante que está no futebol da Ucrânia entra na mira do Remo para a Série A; diz jornalista Jogador teve passagens por Vitória-BA e Bahia-BA na carreira 23.06.26 17h30 FUTEBOL Copa do Mundo: Morte da mãe tira Deschamps de partida da França Técnico da seleção francesa retornará ao país para acompanhar o funeral; auxiliar Guy Stéphan comandará a equipe na partida de sexta-feira (26) 23.06.26 17h25 Futebol Adversário do Paysandu na Série C, Santa Cruz possui jogadores ex-Leão e Papão; veja a lista Santinha pega o Paysandu na Curuzu com um elenco cheio de ex-bicolores e azulinos 23.06.26 14h10 MAIS LIDAS EM ESPORTES Fisiculturismo Modelo paraense estreia no fisiculturismo e conquista dois títulos no Estadual Yasmin Cristina venceu a categoria Musa Fitness e levou o Overall da competição; próximo desafio será um concurso de verão em Castanhal 23.06.26 22h24 ORGULHO! Paraenses são vice-campeões no primeiro dia do Amazônia Open de Beach Tennis em Marabá Dupla de Parauapebas fica com o segundo lugar no BT10 após boa campanha no torneio que reúne atletas de nove países no Pará 24.06.26 0h01 Arboleda cita depressão e pede desculpas ao São Paulo e torcedores por sumiço: 'Não agi bem' 24.06.26 0h06 Futebol Presidente da Federação Paulista anuncia apoio de clubes e federações para presidência da CBF Reinaldo Carneiro Bastos apresentou documento com respaldo de oito federações e 30 clubes. 30.12.23 12h33