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Paraenses são vice-campeões no primeiro dia do Amazônia Open de Beach Tennis em Marabá

Dupla de Parauapebas fica com o segundo lugar no BT10 após boa campanha no torneio que reúne atletas de nove países no Pará

Hannah Franco
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Amazônia Open de Beach Tennis segue com programação intensa em Marabá; veja próximos jogos (Divulgação/Veiga Produções)

As paraenses Rebeca Lima e Alessandra Linhares, de Parauapebas, foram vice-campeãs no primeiro dia do Amazônia Open de Beach Tennis, realizado em Marabá. A dupla teve bom desempenho na competição BT10 e avançou em primeiro lugar na fase de grupos, mas acabou superada na final.

Na decisão, as atletas perderam para a colombiana Carolina Escamilla e a brasileira Yasmim de Castro por 6/2, 6/7 (7/5) e 10/5, em um confronto equilibrado decidido no tie-break.

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O Amazônia Open reúne atletas de nove países e conta com nomes de destaque do beach tennis mundial, além de forte presença de competidores paraenses ao longo da programação.

No masculino, o título do primeiro dia ficou com o atleta de Tocantins Jezer Silva e o paulista Henrique Cruz, que venceram Luiz Villar e Enzo Vacchiano por 6/2 e 7/5.

A partir dos próximos dias, o torneio entra na fase principal BT400, com jogos eliminatórios e participação de atletas do ranking mundial. A programação também inclui representantes do Pará em disputas importantes, como Diego Ávila, Luan Constantini, Ken Matsuda, Matheus Coelho e Juliana Bernardes.

Um dos destaques do evento é a participação gratuita do público nas arquibancadas, além de áreas VIP e camarotes disponíveis para venda. A estrutura do Amazônia Open conta com 12 quadras e arena central para cerca de duas mil pessoas.

Confira a programação dos próximos dias do Amazônia Open

Quarta-feira (24/06)

  • 1ª rodada do BT400 a partir das 14h
  • Paralisação para jogo do Brasil às 19h
  • Retomada dos jogos às 21h15

Quinta-feira (25/06)

  • Oitavas de final do BT400 a partir das 15h

Sexta-feira (26/06)

  • Quartas de final do BT400 a partir das 16h

Sábado (27/06)

  • Semifinais a partir das 15h
  • Finais a partir das 19h30
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