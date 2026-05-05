Marabá recebe etapa mundial de beach tennis com entrada gratuita em junho Amazônia Open reúne atletas de elite entre os dias 22 e 28 na Arena Prime Beach Club O Liberal 05.05.26 20h21 Marabá será o ponto de encontro do beach tennis. (Veiga Produções) Marabá vai entrar de vez no mapa do esporte internacional. Entre os dias 22 e 28 de junho, a cidade do sudeste do Pará recebe o ITF BT400 Marabá – Amazônia Open de Beach Tennis, uma das principais etapas do circuito mundial da modalidade, com a presença de atletas entre os melhores do ranking. Após duas edições realizadas em Tucuruí, o torneio chega pela primeira vez a Marabá, ampliando sua força na região Norte e consolidando o crescimento do beach tennis na Amazônia. A expectativa é de jogos de alto nível técnico, grande público e visibilidade internacional. VEJA MAIS Em Tucuruí, paraenses fecham o Amazônia Open Sunset de beach tennis com títulos; confira No encerramento do torneio, atletas locais foram os grandes vencedores dos torneios BT10 Amazônia Open de Beach Tennis confirma participação de bicampeães mundiais; saiba quem são A competição da categoria BT 400 terá a maior premiação da categoria distribuindo US$ 50 mil (cerca de R$ 250 mil) e oferecendo 470 pontos no ranking mundiais para as duplas campeãs Barcarena se prepara para receber o primeiro Open de Beach Tennis; veja mais Cerca de 180 atletas são esperados para o torneio, que vai reunir pessoas de vários municípios e distribuir premiações em dinheiro para os vencedores A competição será disputada na Arena Prime Beach Club, que contará com uma quadra central com capacidade para cerca de duas mil pessoas, além de outras 12 quadras destinadas às partidas do evento. Um dos destaques desta edição é o acesso gratuito às arquibancadas, permitindo que o público acompanhe de perto os principais nomes do esporte mundial. A organização também disponibiliza camarotes e área VIP, com serviços exclusivos e visão privilegiada da quadra principal, com ingressos vendidos de forma online. Com estrutura de padrão internacional, o evento deve impulsionar a economia local e reforçar o potencial de Marabá para receber grandes competições, colocando a cidade e o Pará em evidência no cenário esportivo global. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave beach tennis amazônia open de beach tennis jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Remo confirma mais de 20 mil torcedores garantidos para o jogo contra o Palmeiras pela Série A Torcida azulina garante presença no Mangueirão para duelo da Série A; vendas seguem com valores promocionais até quarta-feira (6) 05.05.26 17h43 FUTEBOL Remo x Palmeiras marca o encontro do pior mandante contra o melhor visitante pela Série A Leão x Porco duelam em situações opostas na tabela da Série A do Campeonato Brasileiro 05.05.26 17h23 Futebol Elenco do Palmeiras vale quase 8 vezes mais que o do Remo, aponta site; veja os valores Remo e Palmeiras se enfrentam pela Série A e, segundo o site especializado de transferência Transkermak, a diferença de valores é absurda 05.05.26 16h27 futebol Copa Norte: Águia de Marabá tem menos derrotas que o Paysandu na temporada Equipes se enfrentam pelas quartas de final da Copa Norte na próxima quarta-feira (6) 05.05.26 12h34 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Técnico Abel Ferreira desfalca o Palmeiras contra o Remo pelo Brasileirão; entenda Suspenso pelo STJD, técnico não comanda o Verdão no duelo no Mangueirão 05.05.26 11h47 Futebol Quintana não joga contra o Águia de Marabá e encaminha saída para futebol internacional; entenda De acordo com o jornalista Michel Anderson, da Rádio Liberal+, o defensor tem negociações avançadas com um clube da Tailândia. 05.05.26 15h31 futebol Em busca da quarta vitória na Série C, Paysandu inicia venda de ingressos para duelo contra Anápolis Partida ocorre no sábado (9), no estádio da Curuzu, às 17h 05.05.26 9h26 Futebol Mangueirão recebe impedimento semiautomático e estreia tecnologia em jogo do Remo Arena será a primeira do Norte com o sistema, que começa a ser utilizado na partida contra o Palmeiras pela Série A 04.05.26 22h15