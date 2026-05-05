Marabá recebe etapa mundial de beach tennis com entrada gratuita em junho

Marabá vai entrar de vez no mapa do esporte internacional. Entre os dias 22 e 28 de junho, a cidade do sudeste do Pará recebe o ITF BT400 Marabá – Amazônia Open de Beach Tennis, uma das principais etapas do circuito mundial da modalidade, com a presença de atletas entre os melhores do ranking.

Após duas edições realizadas em Tucuruí, o torneio chega pela primeira vez a Marabá, ampliando sua força na região Norte e consolidando o crescimento do beach tennis na Amazônia. A expectativa é de jogos de alto nível técnico, grande público e visibilidade internacional.

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A competição será disputada na Arena Prime Beach Club, que contará com uma quadra central com capacidade para cerca de duas mil pessoas, além de outras 12 quadras destinadas às partidas do evento.

Um dos destaques desta edição é o acesso gratuito às arquibancadas, permitindo que o público acompanhe de perto os principais nomes do esporte mundial. A organização também disponibiliza camarotes e área VIP, com serviços exclusivos e visão privilegiada da quadra principal, com ingressos vendidos de forma online.

Com estrutura de padrão internacional, o evento deve impulsionar a economia local e reforçar o potencial de Marabá para receber grandes competições, colocando a cidade e o Pará em evidência no cenário esportivo global.