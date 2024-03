Amazônia Open de Beach Tennis confirma participação de bicampeães mundiais; saiba quem são

As italianas Giulia Gasparri e Ninny Valentini, bicampeãs mundiais de Beach Tennis em 2021 e 2022, confirmaram presença no Amazônia Open, evento inédito do circuito mundial de Beach Tennis que ocorrerá no Norte do país, em Tucuruí (PA), entre os dias 4 e 8 de junho. A competição, classificada como BT 400, oferecerá uma premiação de US$ 50 mil (cerca de R$ 250 mil) e distribuirá 470 pontos no ranking mundial para as duplas campeãs.

Gasparri e Valentini, que acumularam 21 títulos entre 2021 e 2023, não competem juntas desde o segundo semestre do ano passado devido a uma cirurgia no ombro de Valentini. Gasparri, atualmente em 3º lugar no ranking mundial, possui cinco títulos mundiais e 56 vitórias em sua carreira.

A dupla esteve em Belém (PA) no último final de semana para participar do coquetel de lançamento do evento na Arena Beach Premium. Durante o evento, acompanharam as finais do Campeonato Paraense na categoria Open, que determinaram as primeiras duplas convidadas para o Amazônia Open: no masculino, José Sales, de Tucuruí (PA), e Marcio Paulo, de Palmas (TO); e no feminino, Larissa Souza, de Manaus (AM), e Carolina Pinilla, colombiana que veio especialmente em busca de uma vaga no torneio.

"Estamos ansiosas para conhecer Tucuruí, um lugar que nos disseram ser belíssimo, em meio à natureza. O feedback dos jogadores sobre o evento do ano passado foi muito positivo, então acreditamos que será uma experiência incrível este ano também. Esperamos estar em boa forma já a partir de abril, mas com certeza estaremos no auge de nossa capacidade em junho, para competir no Amazônia Open", comentou Gasparri, que voltará a jogar com Ninny no final de março.

Ela também está empolgada para experimentar a culinária local: "O Luan nos mostrou muitas imagens da culinária típica da região. Adoramos experimentar comidas locais, então com certeza será um final de semana divertido também (risos)".

O Amazônia Open conta com o patrocínio da Mix Mateus Atacado e Varejo, da Prefeitura Municipal de Tucuruí, Banco BRB, AMBEV e da Zeiq. Além disso, o evento tem o apoio da Federação Paraense de Tênis e é chancelado pela Confederação Brasileira de Tênis e pela Federação Internacional de Tênis.