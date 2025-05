Rossi vira preocupação no Paysandu após deixar duelo contra o Bahia com nova lesão

O atacante Rossi tem sido um dos principais jogadores do Paysandu nesta primeira parte da temporada. No entanto, nos últimos jogos, o atleta tem sofrido com lesões. Na última quarta-feira (30), contra o Bahia, em duelo válido pela terceira rodada da Copa do Brasil, o jogador voltou a preocupar o clube bicolor após deixar o campo com apenas 15 minutos em campo lesionado e se tornou dúvida para a partida contra o Volta Redonda-RJ, pela Série B.

Conforme as informações iniciais, Rossi teria sentido uma lesão na parte posterior da coxa direita e foi substituído. O jogador já havia começado o duelo no banco de reservas, justamente por conta dos problemas físicos que tem enfrentado nas últimas semanas, e entrou no intervalo. No entanto, as dores obrigaram o treinador Luizinho Lopes a fazer a substituição. Ainda no banco de reservas, o atacante iniciou o tratamento contra o problema.

Ainda não se sabe qual é o grau da nova lesão. A recuperação de um problema nos músculos posteriores da coxa pode durar entre duas a três semanas, se for leve, ou até meses, em casos mais graves.

Após a partida, Luizinho Lopes lamentou a perda de Rossi. O treinador comentou sobre o desgaste físico da equipe devido à sequência de jogos e à pressão para escalar o atacante, que é uma das referências do time.

“Estamos com um jogo atrás do outro. É muito complexo falar sobre isso. Se não o utilizássemos, talvez fôssemos cobrados de outra forma. Entendemos que ele não deveria começar jogando. Foi uma fatalidade; não controlamos esse tipo de situação. Ele não apresentou nenhuma queixa após o jogo contra o CRB. Apesar de termos muita tecnologia, existe a questão da subjetividade — o jogador não havia relatado absolutamente nada. Nosso departamento de fisiologia, com todo o equipamento disponível, também não apontou nenhum alerta em relação ao Rossi”, explicou o treinador bicolor.

Na Série B, Rossi já ficou de fora de dois jogos: contra o Vila Nova-GO, na segunda rodada, e contra o Operário-PR, na terceira. O atacante é o jogador bicolor com mais participações em jogos até o momento. Ao todo, são 20 partidas, com oito gols marcados e seis assistências.

O Paysandu vive uma situação delicada com a falta de vitórias. Na Série B, o time ainda não venceu e está na zona de rebaixamento, com dois pontos. O próximo compromisso da equipe será contra o Volta Redonda-RJ, no sábado (3), às 20h30, no estádio Raulino de Oliveira.