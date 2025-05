Contra o Bahia, Paysandu leva pouco mais de 12 mil pagantes ao Mangueirão; confira a renda

O Paysandu não vive seu melhor momento com a torcida bicolor. Após começar o ano de forma positiva, o time vem enfrentando uma sequência de resultados ruins, principalmente na Série B, o que tem gerado insatisfação entre os torcedores. Na última quarta-feira (30), contra o Bahia, pela terceira fase da Copa do Brasil, o clube não conseguiu atingir o público esperado e registrou pouco mais de 12 mil pagantes no Mangueirão.

Conforme o Boletim Financeiro da partida, 17.029 torcedores estiveram presentes no estádio, sendo 12.514 pagantes e 4.515 gratuidades. Para o duelo, o Papão fez promoções, com ingressos a R$ 10 e R$ 20 para mulheres. Na arquibancada geral, os valores foram de R$ 20 para o setor A e R$ 40 para o setor B.

Com isso, o clube arrecadou R$ 308.640,00 em bilheteria. Contudo, para a realização do jogo, o time teve despesas superiores a R$ 222 mil, incluindo custos com campo, alimentação, segurança e outros serviços. Assim, o Papão teve um saldo de R$ 85.999,07.

O valor arrecadado e o público presente ficaram abaixo do esperado, considerando a importância do confronto. Na véspera da partida, em entrevista à Rádio Liberal+, o presidente do clube, Roger Aguilera, afirmou que esperava a venda de pelo menos 20 mil ingressos.

Após a conquista da Copa Verde, na quinta rodada da Série B, contra o CRB-AL, a torcida bicolor se empolgou e reuniu cerca de 26.870 torcedores no Mangueirão. O jogo ocorreu no último domingo (27), mas, mesmo com o apoio, o Papão apenas empatou por 1 a 1.

Já na noite da última quarta-feira (30), quem foi ao estádio viu o Paysandu ser derrotado por 1 a 0 pelo Bahia, com gol de pênalti marcado por Cauly. A partida de volta será disputada no dia 21 de maio, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).