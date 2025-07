Musiala se machuca gravemente em jogo contra o PSG e desfalca o Bayern no Mundial

O meia-atacante Musiala, do Bayern de Munique, sofreu uma lesão grave neste sábado (5), na partida contra o PSG, válida pelas quartas de final e está fora do Mundial de Clubes. Voltando de lesão, ele fazia seu primeiro jogo como titular em três meses.

Ao tentar fazer a defesa, o goleiro italiano acabou caindo sobre o tornozelo esquerdo do jogador alemão. Em uma disputa com o goleiro Donnarumma, o jogador alemão levou a pior e caiu sentindo fortes dores no tornozelo.

Meia-atacante alemão deixou o gramado do Mercedes-Benz Stadium de maca.De acordo com as imagens que circulam pelo X (ex-Twitter), é provável que o jogador do Bayern de Munique tenha quebrado o tornozelo, segundo relatos nas redes sociais.

Médicos entraram rapidamente em campo, e a preocupação era nítida. Musiala recebeu os primeiros atendimentos no gramado antes de ser substituído. Até o momento, não há diagnóstico oficial.

Chamou atenção o desespero dos jogadores do Bayern de Munique. Kimmich, Olise e Coman levaram as mãos à cabeça ao verem a condição do companheiro.

Até mesmo Donnarumma, que se envolveu diretamente no lance com Musiala, demonstrou abalo. A partida ficou paralisada por aproximadamente 30 minutos após o incidente.