Águia de Marabá recebe o Manauara-AM e pode encaminhar vaga aos mata-matas da Série D

O Águia de Marabá entra em campo neste sábado (4), às 17h, no estádio Zinho Oliveira, para enfrentar o Manauara-AM, pela 11ª rodada da Série D do Brasileirão. A partida ganha importância pelo momento do campeonato: faltam apenas quatro rodadas para o fim da primeira fase. Em caso de vitória, o Azulão encaminha uma vaga na próxima etapa da competição.

Atualmente, o Águia ocupa a 3ª colocação do Grupo A1, dentro da zona de classificação para os mata-matas da Série D, com dois pontos de vantagem sobre o Manaus, primeiro time fora do G-4, que enfrenta a Tuna Luso no domingo (6), em Belém. Apesar da vantagem, o Azulão vive um momento de desconfiança na temporada.

A equipe comandada por Silvio Criciúma não vence há três rodadas. Nos dois últimos compromissos pela Quarta Divisão, o time marabaense acumulou derrotas para Trem-AP e Tuna Luso, ambos fora de casa. A ideia da comissão técnica é usar o estádio Zinho Oliveira como ponto de retomada das vitórias, já de olho na reta final da primeira fase.

Caso vença o Manauara e a Tuna derrote o Manaus, no Souza, o Águia abriria cinco pontos de vantagem sobre o 5º colocado, criando uma boa "gordura" dentro do G-4. Mesmo com nove pontos ainda em disputa, a vaga para os mata-matas estaria bastante encaminhada nesse cenário.

No entanto, o adversário do Azulão vem embalado no torneio. O Manauara é o 2º colocado, com 20 pontos conquistados — apenas um a menos que a líder Tuna Luso — e é a única equipe invicta no Grupo A1. Apesar disso, o time amazonense vem de dois empates seguidos na competição, contra Manaus-AM e Humaitá-AC.

Para o confronto contra o Manauara, o Águia deve ter uma novidade no elenco: o atacante Rômulo, de 33 anos. Ele foi anunciado pelo Azulão na última quarta-feira e já deve estar entre os relacionados do técnico Silvio Criciúma para o jogo deste final de semana.