Filha de jogador do Paysandu recebe nome em homenagem à capital paraense

O jogador paraguaio Ramón Martínez viveu um momento único nesta semana. Por meio das redes sociais, o meia do Paysandu anunciou o nascimento da filha, e uma coisa chamou a atenção: o nome da pequena, que é uma homenagem a Belém.

"Mais um presente de Deus. Obrigado por tanto. Bem-vinda, Belém. Amor nunca vai te faltar", escreveu o jogador no Instagram.

Também por meio das redes sociais, o Paysandu compartilhou a notícia e destacou a homenagem do jogador à capital paraense.

"Seja bem-vinda, Belém! Nasceu nesta semana a filha do volante Ramón Martínez! A mais nova lobinha foi batizada com o nome da nossa cidade!", declarou o clube bicolor.

É claro que o nome foi muito comentado entre os torcedores, que desejaram saúde e felicidades para a pequena Belém e sua família.

"'Rapá', que homenagem! Seja muito bem-vinda, Belém!", escreveu um internauta. "Que bela homenagem! Bem-vinda a Belém, pequena Belém!", disse outra torcedora.

Ramón Martínez é natural de Assunção, no Paraguai, e está no Papão desde o início da temporada. Até o momento, o jogador disputou 20 jogos com a camisa bicolor e ainda não marcou gols.