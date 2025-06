Influenciador revela que torceria pelo Paysandu se fosse paraense: 'Camisas mais bonitas'

O influenciador digital e podcaster gaúcho Leandro Neko surpreendeu seus seguidores ao afirmar, em vídeo publicado neste domingo (22), que torceria pelo Paysandu caso tivesse nascido no Pará. Conhecido por ser torcedor do Grêmio, o influenciador comentou sobre a admiração que tem pelas camisas do clube paraense.

Em sua publicação, Leandro Neko destacou: "O Paysandu tem as camisas mais bonitas", além de ressaltar que "as camisas antigas do Paysandu são muito legais". O reconhecimento do podcaster chamou atenção, especialmente entre os torcedores do Paysandu, que viram nas palavras de Neko uma valorização da história e da identidade do clube.

Outros famosos que apoiam o Paysandu

A influenciadora Samanta Alves esteve Belém para o clássico Re-Pa do último sábado (21), e gravou vídeo para as redes sociais do manto do Paysandu vestindo a camisa do Bicola.

O influenciador digital Léo Picon, natural de São Paulo, esteve em Belém para se apresentar como DJ e foi presenteado com uma camisa do Paysandu. Em suas redes sociais, ele compartilhou um vídeo brincando sobre ser o "novo contratado do clube", mostrando simpatia pelo time paraense.

O apresentador e jornalista esportivo Benjamin Back, conhecido como Benja, revelou que sua mãe é torcedora do Paysandu. Em 2024, ele recebeu uma camisa do clube e expressou seu carinho pela equipe alviceleste.

O músico Daniel Wildner, torcedor gaúcho que não apoia Internacional nem Grêmio, é sócio do Paysandu desde 2013. Em 2014, ele teve a oportunidade de assistir a um jogo do clube em Belém, realizando um sonho de infância.