'Leva a bola pra casa, a gente leva os três pontos': Claudinei ironiza técnico do Remo após RexPa

O RexPa voltou à Série B depois de 19 anos, e a rivalidade entre Remo e Paysandu foi além das quatro linhas, mais uma vez. Após a vitória bicolor por 1 a 0, na noite deste sábado (21), o técnico Claudinei Oliveira respondeu às declarações de António Oliveira, treinador que fez sua estreia pelo Leão. O português afirmou, durante a coletiva de imprensa ao final da partida, que sua equipe teve domínio da bola e que é "muito superior" ao Paysandu.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Claudinei OLiveira, que fazia seu segundo jogo no comando do Papão, concedeu entrevista logo depois e respondeu com uma provocação que resumiu o clima tenso no pós-jogo: "‘Ah o Remo teve mais o controle da bola, ficou mais tempo com a bola’, paciência! Leva a bola pra casa e a gente leva os três pontos”, respondeu o técnico, que agora tem dois jogos e duas vitórias a frente do time bicolor.

VEJA MAIS

António foi o primeiro a falar na sala de imprensa do Mangueirão. Em sua estreia no comando do Remo, fez questão de destacar a superioridade técnica de sua equipe, apesar da derrota. “Erramos muito tecnicamente, nos passes e cruzamentos... Por entender que a minha equipe é tecnicamente muito superior à do adversário, acredito que ela tinha a obrigação e a responsabilidade de ter definido muito melhor”, declarou. Para ele, o Paysandu se valeu da estatura dos jogadores como o autor do gol, Diogo Oliveira, que tem 1,91m, e de erros do próprio Remo.

A resposta de Claudinei foi irônica logo a seguir. “Parece que o treinador do Remo falou que o time é muito melhor tecnicamente, palmas pra ele, nosso time ganhou o jogo”, ironizou o técnico bicolor. Em seguida, Claudinei questionou. “Tu imagina se ele ganhar o outro jogo, o que ele não vai falar!? Se perdendo, ele já falou pra caramba”.

Claudinei também defendeu o desempenho do Papão e afirmou que o placar poderia ter sido até mais elástico, ao contrário da opinião do treinador do Leão. “Era mais justo o 2 a 0 pra nós do que o 1 a 1 hoje, pelo que a gente apresentou. A gente teve muito mais chances claras de gol, isso é inegável”, disse. E concluiu com a frase que mais repercutiu entre os torcedores: “Ah o Remo teve mais o controle da bola, ficou mais tempo com a bola, paciência... leva a bola pra casa e a gente leva os três pontos”.