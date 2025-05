Presidente do Paysandu comenta sobre estruturação do CT e sonho de levar o time para Série A

Durante uma entrevista ao programa Esporte Na Resenha.com, o presidente do Paysandu, Roger Aguilera, comentou sobre o processo e o tempo necessário para que o Papão tenha um Centro de Treinamento com a mesma estrutura dos times do Centro-Oeste, como Vila Nova e Goiás. Além disso, ele ressaltou a importância da equipe conquistar o acesso à Série A, enfatizando que isso faria o clube alcançar uma solidez capaz de gerar recursos por pelo menos uma década.

“Hoje, nesse ritmo, vamos demorar uns três, quatro anos para alcançar esse objetivo. Agora, se conseguirmos o acesso à Série A, faremos isso em um ano. É aí que está o ponto. Ouço muitos torcedores dizendo que o Paysandu não tem condições de permanecer na primeira divisão e que precisa passar dois ou três anos na Série B. Pelo contrário, é melhor jogar a Série A, mesmo correndo o risco de cair, porque vou usar esse recurso para garantir uma gestão sólida pelos próximos dez anos”, afirmou o presidente bicolor.

Roger também revelou que é um sonho levar o Paysandu à Série A e, ao final de sua gestão, deixar o clube em um patamar totalmente diferente, com uma base sólida, um estádio remodelado no estilo arena e um Centro de Treinamento completo. No entanto, ele enfatizou que para isso acontecer é fundamental conquistar o acesso à Série A, pois só assim a gestão terá receita suficiente para realizar esses investimentos.

“Por isso que o meu sonho era levar para a Série A, porque aí eu ia me eternizar, não só pelo legado no futebol, mas por deixar o Paysandu em outro patamar. Com uma divisão de base de alto nível, um estádio diferente, já estruturado no modelo arena, e um CT completo, com tudo de primeira, incluindo alimentação, academia e fisiologia. Eu posso fazer isso, mas preciso ter receita para viabilizar. Se continuar nesse ritmo, vamos demorar ainda mais tempo”, afirmou Roger.

De volta para a realidade

Apesar dos sonhos e pretensões do presidente do Papão, a realidade do time neste início de Série B é bem diferente. Após cinco rodadas, o time paraense ainda não conseguiu vencer na competição e amarga na zona de rebaixamento, ocupando a 18ª posição.

Contudo, o Paysandu não é “terra arrasada” e pode se recuperar neste sábado (3), pois o time viaja para o Rio de Janeiro para enfrentar o Volta Redonda-RJ, que tem o pior ataque da Série B e é lanterna da competição. A partida ocorrerá às 20h30 no Estádio Raulino de Oliveira e terá transmissão lance a lance pelo O Liberal e narração pela Rádio Liberal +.

Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esportes de O Liberal.