Torcida do Paysandu supera o Remo e registra o segundo maior público da Série B

A partida entre Paysandu e CRB-AL, realizada no último domingo (27) no Estádio Mangueirão, em Belém, reuniu cerca de 26.870 torcedores, consolidando-se como o segundo maior público da Série B do Campeonato Brasileiro em 2025. Esse número supera o público registrado pelo Remo na competição, que até então detinha a segunda maior presença, com 23.765 espectadores no duelo contra o América-MG.

O único jogo com público superior ao do Paysandu até o momento foi o confronto entre Coritiba e Vila Nova, que contou com 28.406 torcedores no Couto Pereira. Dos 26.870 presentes no Mangueirão, 22.035 pagaram ingresso, gerando uma renda de R$ 503.165,00, da qual o Papão ficou com R$ 260.329,22.

VEJA MAIS

Confira os seis maiores públicos da Série B até a quinta rodada:

Coritiba x Vila Nova – 28.406 torcedores

Paysandu 1 x 1 CRB – 26.870 torcedores

Coritiba x Novorizontino – 25.765 torcedores

Remo 2 x 0 América-MG – 23.765 torcedores

Athletico-PR 2 x 0 CRB – 23.420 torcedores

Apesar do grande número de torcedores bicolores no estádio, o Paysandu não conseguiu corresponder à altura e ficou apenas no empate em 1 a 1 com o CRB. Thiaguinho abriu o placar para o Galo alagoano aos 40 minutos, enquanto Reverson empatou para o Papão aos 43. No início do segundo tempo, o volante Leandro Vilela foi expulso após revisão do VAR, deixando o time paraense com um jogador a menos.

Com esse resultado, o Paysandu permanece sem vitórias na Série B, acumulando três derrotas e dois empates, e segue na zona de rebaixamento, na 17ª posição, com apenas dois pontos. Já o CRB, que iniciou a competição com três vitórias consecutivas, está há dois jogos sem vencer e soma dez pontos, mantendo-se na 6ª colocação.

Agenda

O Paysandu volta a campo nesta quarta-feira (30), às 21h30, no Estádio Mangueirão, para enfrentar o Bahia no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. A partida terá transmissão lance a lance pelo portal Oliberal.com e narração pela Rádio Liberal +.