Luizinho Lopes explica lesão de Rossi e reclama de arbitragem: 'Fomos lesados'

Após a derrota para o Bahia, pela 3ª fase da Copa do Brasil, em coletiva de imprensa realizada no Mangueirão, o técnico Luizinho Lopes reconheceu que o time bicolor pecou no momento da finalização, explicou a nova lesão de Rossi e comentou o pênalti marcado a favor do Bahia. Para o treinador, o Paysandu foi prejudicado.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

TOMADA DE DECISÃO

“Acredito que a nossa equipe, estrategicamente e taticamente, se comportou bem. Mais uma vez, competiu bastante contra uma grande equipe — talvez uma das melhores do Brasil, com alto investimento. Da forma como nos organizamos no primeiro tempo, conseguimos marcar muito bem, baixando em bloco e explorando as transições. Mas as nossas tomadas de decisão não foram as melhores”, admitiu.

A NOVA LESÃO DE ROSSI

O atacante Rossi, que vinha de uma lesão recente, permaneceu apenas 13 minutos em campo. “Estamos com um jogo atrás do outro. É muito complexo falar sobre isso. Se não o utilizássemos, talvez fôssemos cobrados de outra forma. Entendemos que não deveria começar jogando. Foi uma fatalidade, não controlamos esse tipo de situação. Ele não apresentou nenhuma queixa após o jogo contra o CRB. Apesar de termos muita tecnologia, existe a questão da subjetividade — o jogador não havia relatado absolutamente nada. Nosso departamento de fisiologia, com todo o equipamento disponível, também não apontou nenhum alerta em relação ao Rossi”, explicou.

PÊNALTI POLÊMICO

“Respeito qualquer opinião, mas esse pênalti... esse lance acontece um milhão de vezes em uma partida de futebol. Fomos lesados. Não houve alavanca, não houve nada. Lance normal”, ressaltou.