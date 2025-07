'Não ligo para críticas', diz Marlon, que quer manter titularidade no Paysandu contra o Avaí

Marlon foi do alvo das vaias ao alívio dos aplausos em questão de minutos na Curuzu. Depois de um primeiro tempo discreto e criticado pela torcida, o atacante voltou do intervalo sob desconfiança, mas respondeu em campo com um belo chute de fora da área que iniciou a virada do Paysandu sobre a Ferroviária, pela 14ª rodada da Série B.

Criticado pela atuação no primeiro tempo da partida, Marlon foi mantido por Claudinei Oliveira, contrariando grande parte das arquibancadas, que pedia sua substituição. A decisão se mostrou acertada: com um chute de fora da área, o atacante marcou seu primeiro gol na competição e reacendeu a esperança da Fiel. Ainda assim, ele garante que nunca se abalou com a enxurrada de críticas da própria torcida.

“Entendo as críticas, mas não ligo. Continuo trabalhando da mesma forma de quando cheguei no primeiro dia, independente se o momento está bom ou ruim”, afirmou o atacante nesta quarta-feira (3), após o treinamento no CT Raul Aguilera, durante preparação para enfrentar o Avaí.

Dá para vencer o Avaí?

O duelo será no próximo sábado (6), na Ressacada. Em caso de vitória, o Paysandu pode conquistar sua primeira vitória fora de casa na Série B e sair da zona de rebaixamento, o que parecia improvável há poucas rodadas. Desde a chegada de Claudinei Oliveira, o time soma três vitórias consecutivas (contra Botafogo-SP, Remo e Ferroviária) e vive sua melhor fase na competição.

Se vencer o Avaí, conquista sua primeira vitória fora de casa de “de quebra” pode sair do tenebroso Z4 – o Volta Redonda, primeiro time da zona, tem apenas 1 ponto a mais que o time bicolor.

“Estamos bastante confiantes, vindo de três vitórias. O Paysandu só joga pra vencer, independente da situação da tabela. Então a gente espera chegar lá e trazer os três pontos" declarou Marlon.

Bom momento

Com 29 gols somando suas duas passagens pelo clube, o atacante diz que o momento coletivo tem ajudado no desempenho individual. “A gente não vinha num momento muito bom e agora emplacamos três vitórias, o time está jogando muito bem. E o coletivo estando bem, o individual vai sobressair”, completou.

Na atual campanha, o Paysandu tenta consolidar a reação e Marlon, a confiança do torcedor. Sem preferência de posição, ele destaca sua versatilidade como arma para ser escalado por Claudinei.

"Nos três últimos jogos joguei em posições diferentes, como ala, extremo no Re-Pa e agora como meia. O Claudinei sabe que não tenho preferência. Onde jogar, vou jogar da melhor forma”.