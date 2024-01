Amazônia Open de Beach Tennis em Tucuruí terá selo da Federação Internacional de Tênis (ITF)

Após uma edição bem sucedida em 2023, o Amazônia Open foi confirmado para a temporada de 2024, marcado entre os dias 6 e 9 de junho. Pela primeira vez, a Região Norte sediará uma competição de Beach Tennis com a chancela da Federação Internacional de Tênis (ITF), que governa o circuito mundial do esporte. O evento retorna a Tucuruí e assume a categoria BT 400, sendo considerado um dos mais importantes da turnê.

"Estamos muito felizes com essa concessão da data pela ITF. É uma vitória para toda a Região Norte. Em 2023 fizemos história batendo o recorde de audiência, com mais de 13 mil pessoas acompanhando simultaneamente pelo canal PlayBT. Tivemos os melhores do mundo aqui e agora em junho não será diferente, vamos buscar fazer ainda melhor", declara Luan Constantini, um dos organizadores.

A última edição realizada em 2023 foi bem recebida por atletas e público. (Veiga Produções)

"É motivo de muita felicidade estar recebendo um evento de tamanha importância. Já recebemos outros, como o Amazônia Open de 2023, que foi sucesso total com atletas do mundo inteiro, repetindo as finais do Campeonato Mundial em Cesenatico, na Itália. Ser escolhida como a sede de um evento tão importante para o calendário do esporte em 2024 vai fomentar o turismo em toda essa região e colocar Tucuruí na rota do turismo esportivo no Brasil. Queria agradecer a Deus, ao Luan Constantini, e a todos que tornaram esse momento possível," disse o prefeito de Tucuruí, Alexandre Siqueira.

"É um prêmio para o esporte no Pará e em toda a Região Norte. Agradecemos o apoio do Rafael Westrupp, presidente da CBT, que entendeu a importância da competição não só para Tucuruí, mas, para todo o Brasil e também todas as federações da Região Norte, que se uniram conosco para trazer o Amazônia Open," complementa Roberto Kataoka, presidente da Federação Paraense de Tênis.

VEJA MAIS



O evento terá disputas nas categorias profissional e amador. As inscrições serão abertas em breve, sendo que os profissionais deverão fazê-las pelo site da ITF, e os amadores pelo Tênis Integrado. O Amazônia Open tem parceria da Prefeitura Municipal de Tucuruí, apoio da Federação Paraense de Tênis e conta com a chancela da Confederação Brasileira de Tênis e da Federação Internacional de Tênis.