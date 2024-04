Yago Pikachu é destaque nos jornais argentinos após vitória do Fortaleza contra o Boca

O Fortaleza conseguiu uma vitória histórica em cima do Boca Juniors na noite da última quinta-feira (25), na Arena Castelão. Com dois gols de Yago Pikachu, o time cearense venceu os argentinos por 4 a 2. O triunfo do Tricolor do Pici foi muito comentado pela imprensa da Argentina, que também destacou a atuação do paraense, ex-jogador do Paysandu.

Pikachu foi capa do jornal esportivo "Olé", um dos maiores da Argentina. O periódico afirmou que a derrota foi um duro golpe para o Xeneizes e escreveu que "Pikachu colocou o Boca para dormir".

Além disso, o jornal também apontou que a vitória maiúscula do Fortaleza complica a situação da equipe argentina na Copa Sul-Americana. Com o resultado, o Tricolor segue na liderança do grupo D, com nove pontos, já o Boca Juniors está em segundo lugar, com cinco.

pikachu olé Reprodução / Olé

Além do "Olé", o "Clarín" também repercutiu a vitória do Fortaleza. O jornal escreveu que o time argentino teve um segundo "para a defesa esquecer".

A vitória do Leão do Pici veio no segundo tempo, quando a equipe, de forma avassaladora, marcou três gols em apenas 12 minutos, sendo dois gols de Yago Pikachu e um de Lucero, que abriu o placar para o time da casa no castelão.

Do lado do Boca, os gols foram marcados por Merentiel e por Kevin Zenón. O próximo duelo da equipe brasileira na Sul-Americana é quarta-feira (8), contra o Nacional Potosí, na Bolívia. O time boliviano é o lanterna do grupo D.