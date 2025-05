'Senna para Sempre': equipes da F1 fazem homenagem ao piloto brasileiro; confira

Há 31 anos, o mundo perdia um dos maiores ídolos esportivos da história: o tricampeão Ayrton Senna. Esta quinta-feira (1º) marca mais um ano sem o piloto que fez história na Fórmula 1, e equipes da categoria prestaram homenagens ao brasileiro, que morreu em um trágico acidente no GP de San Marino, em Imola, na Itália, em 1994.

A McLaren, equipe pela qual Senna conquistou os três títulos mundiais, foi a primeira a prestar homenagem ao piloto. Por meio das redes sociais, a equipe britânica destacou que Ayrton jamais será esquecido.

"Você se foi, mas nunca será esquecido. Hoje nós lembramos da lenda do automobilismo, Ayrton Senna", escreveu o time.

Além da McLaren, a Williams — equipe que Senna defendia quando faleceu — também homenageou o brasileiro com uma foto e a legenda: "Senna Sempre".

O perfil oficial da Fórmula 1 também dedicou espaço nas redes sociais para lembrar o tricampeão:

"Ayrton Senna. Para sempre em nossos corações. Nós lembramos do tricampeão mundial no aniversário do seu trágico falecimento", escreveu a F1.

Nos comentários, o perfil oficial da Mercedes destacou: "Um verdadeiro ícone do nosso esporte. Descanse em paz, Ayrton."

História

Senna competiu na Fórmula 1 por cerca de 10 anos, entre 1984 e 1994. Conquistou três títulos mundiais e fez história na McLaren, onde obteve 35 de suas 41 vitórias na categoria.

O piloto brasileiro morreu aos 34 anos, no dia 1º de maio de 1994, durante o GP de San Marino, em Imola. Senna sofreu um grave acidente na curva Tamburello e não resistiu. Sua morte chocou o mundo e deixou uma legião de fãs, que até hoje sentem sua ausência.

Agenda

Neste fim de semana, a Fórmula 1 está nos Estados Unidos, para a disputa do GP de Miami. A programação inclui a corrida sprint no sábado (3), às 13h, e a prova principal no domingo (4), às 17h.