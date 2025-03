Após vitória, Hamilton lembra de Senna e fala sobre vencer com a Ferrari no Brasil: 'Seria especial'

O heptacampeão Lewis Hamilton venceu sua primeira corrida pela Ferrari. Na madrugada deste sábado (22), o piloto terminou a sprint race do Grande Prêmio da China em primeiro lugar, após largar da pole position. Depois da vitória, o inglês falou sobre o momento e lembrou de Ayrton Senna, seu grande ídolo.

“Quando eu sentei no carro hoje, eu estava estranhamente calmo. Mais calmo do que quando eu estava, mais concentrado e calmo do que senti em muito tempo. Vindo de um fim de semana muito ruim, eu estava muito frustrado. Eu não me senti bem na quarta-feira, e na quarta-feira... Tive que entrar no carro cedo e lembrar que eu estava realmente vivendo o meu sonho”, comentou Lewis Hamilton em entrevista à jornalista Mariana Becker, da Band, que também destacou que Senna poderia ter tido o sonho de correr pela equipe italiana.

“E talvez até um sonho para o Ayrton, correr pela Ferrari. Então, estar aqui, começando na pole, mesmo que seja uma corrida sprint, cruzando a linha em primeiro lugar... Quando penso em toda a minha história, de quando comecei na McLaren, depois na Mercedes, e viver tudo isso com o vermelho é diferente. Bate diferente. Sou muito, muito grato. Eu espero que, quando chegarmos ao Brasil, nós tenhamos um carro ainda melhor. E isso seria especial, ganhar em vermelho, com a bandeira verde”, completou o piloto.

VEJA MAIS

Ayrton Senna é a maior inspiração do piloto britânico, que em 2022 recebeu o título de Cidadão Honorário do Brasil e, em 2024, pilotou a McLaren MP4/5B de Senna. Curiosamente, Lewis Hamilton fez a primeira pole de sua era na Ferrari na última sexta-feira (21), no dia do aniversário de 65 anos do ídolo, algo que foi lembrado pelos fãs brasileiros.

Hamilton fez homenagem ao piloto brasileiro em Interlagos (Reprodução / X/ F1)

Na corrida principal do GP da China, que ocorre nesta madrugada de domingo (23), às 4h, Hamilton larga da quinta colocação, enquanto Oscar Piastri, da McLaren, lidera o pelotão.