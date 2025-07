Rivais em campo, velhos conhecidos: Chapecoense tem jogadores com passagens pelo futebol paraense

Na briga direta pelo G4 da Série B, o Remo terá pela frente, no próximo sábado (12) , fora de casa, a Chapecoense. O que muitos torcedores talvez ainda não tenham reparado é que o elenco do Verdão do Oeste carrega diversas conexões com o futebol paraense — seja pelo milhares de paraenses que buscam uma vida melhor na cidade catarinense,.seja por jogadores co time com ex-passagens por Remo e Paysandu.

Ao menos quatro jogadores do atual elenco da Chape já vestiram as camisas de clubes do Pará. Três deles passaram pelo Paysandu: o zagueiro Bruno Leonardo, o meia Ronaldo Mendes e o defensor Jorge Jimenez, zagueiro da seleção da Nicarágua. Já o atacante Neto Pessoa teve passagem pelo maior rival bicolor, o Remo.

Além desses, há também o meia Giovanni Augusto, com passagem por clubes como Atlético-MG, Corinthians e Vasco, que nasceu em Belém do Pará. O jogador de 34 anos, que chegou à Chapecoense nesta temporada, nunca atuou profissionalmente por clubes do estado, mas guarda ligação afetiva com a terra natal.

Confira um pouco mais sobre os jogadores:

Bruno Leonardo – Zagueiro

Defendeu o Paysandu na temporada 2022, participando da campanha bicolor na Série C. Destaca-se pela força física e jogo aéreo.

Ronaldo Mendes – Meia

Chegou ao Paysandu em 2023, mas teve pouco tempo para mostrar serviço. Canhoto e de boa finalização, é mais lembrado pelos tempos em que atuou no Santos e fora do Brasil.

Jorge Jimenez – Zagueiro

O zagueiro paraguaio de 1,89m teve uma curta passagem pelo Papão em 2022, com 15 jogos. Atualmente titular da defesa da Chape.

Neto Pessoa – Atacante

Com passagem pelo Remo em 2022, Neto Pessoa chegou com expectativa, mas teve uma passagem discreta.

Giovanni Augusto – Meia

Natural de Belém, o experiente meia nunca jogou profissionalmente por clubes paraenses, mas mantém raízes na capital. É o camisa 10 da Chapecoense e principal articulador da equipe.