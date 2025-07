Mosqueiro sedia Circuito Verão de Vôlei de Praia 2025; veja como participar

Nos dias 12 e 13 de julho de 2025, a Praia do Farol, em Mosqueiro, vai receber mais uma edição do tradicional Circuito Verão de Vôlei de Praia, realizado pela Associação de Vôlei de Praia no Pará (AVP/PA). Com mais de duas décadas de história, o evento reúne atletas de diferentes faixas etárias e regiões, promovendo integração e alto nível esportivo.

A programação começa às 9h, com disputas em 12 categorias, contemplando desde a base até o Master, nos formatos masculino, feminino e misto. A expectativa é de cerca de 200 participantes, vindos tanto da Grande Belém quanto de cidades do interior, como Ipixuna e Jacundá, além de representantes de outros estados do Norte.

O organizador do evento e Presidente da Associação de Vôlei de Praia no Pará (AVP/PA), Paulo Pietck, concedeu entrevista ao Núcleo de Esportes de O Liberal, onde compartilhou suas expectativas para esta edição, que já conta com mais de 20 anos de tradição. Ele também destacou as categorias contempladas e o número expressivo de atletas inscritos para a competição.

“A etapa foi realizada na praia, com uma expectativa de público bastante expressiva, devido ao caráter local do evento. Considerando as férias escolares e o verão amazônico, estimamos a presença de cerca de 1.500 a 2.000 pessoas. Quanto à participação dos atletas, já estão inscritos 220 competidores distribuídos em várias categorias e modalidades, incluindo 2x2 e 4x4. As faixas etárias contemplam Sub-17, Sub-23, além das categorias para atletas acima de 40, 50 e 55 anos”, disse Paulo Pietck.

As inscrições seguem abertas e o torneio oferece premiação em dinheiro, troféus e medalhas aos destaques de cada categoria. No sábado (12), as partidas envolvem as categorias femininas e masculinas de base e veteranos, enquanto o domingo (13) será dedicado ao masculino open, veteranos e duplas mistas.

Os interessados podem obter informações e realizar inscrições pelos telefones (91) 98445-5396 e (91) 98026-2077. É importante lembrar que cada equipe deve providenciar seu próprio uniforme para a competição.

A realização é da Pitbeck Sports em parceria com a AVP, contando com o apoio da Prefeitura de Belém e Governo do Pará, fortalecendo o cenário do vôlei de praia paraense.