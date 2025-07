Hope Brasil promove peneira gratuita em Belém e desperta interesse de times nacionais

No dia 23 de julho, o Hope Brasil Esportes realiza mais uma edição da “Peneira na Perifa” em Belém, oferecendo uma avaliação gratuita para jovens atletas das categorias Sub-7 ao Sub-12. Um captador oficial do São Paulo Futebol Clube estará presente para observar e identificar talentos promissores na capital paraense.

Essa iniciativa inverte a lógica tradicional do futebol de base, levando olheiros diretamente às periferias, facilitando o acesso de crianças e adolescentes que sonham com uma carreira no esporte. O evento acontece na Praça Tancredo Neves, no bairro da Marambaia, e busca dar oportunidade a famílias de baixa renda.

VEJA MAIS

Na primeira edição, realizada em 2024, o projeto contou com a presença de um captador do Vasco da Gama, que avaliou dezenas de jovens atletas. Quatro deles se destacaram e passaram a ser monitorados pelo clube carioca, o que fez com que Belém fosse oficialmente reconhecida como cidade de captação pelo Vasco, graças à parceria com o Hope Brasil Esportes.

Para participar, os interessados devem doar 1kg de alimento não perecível, seguir o perfil do Hope Brasil Esportes e dos patrocinadores nas redes sociais e marcar dois amigos na publicação oficial do evento. Além de abrir portas no esporte, essa ação tem um impacto social importante, pois os alimentos arrecadados são destinados a famílias em situação de vulnerabilidade.

O projeto Hope Brasil Esportes foi criado por Emmanuel Valente, paraense radicado no Rio de Janeiro, que busca transformar vidas por meio do futebol. A iniciativa já revelou diversos talentos locais e mantém parcerias com grandes clubes do futebol nacional, ampliando as chances de jovens de Belém e da Ilha do Marajó.

“Nosso trabalho é levar esperança. Através do esporte, a gente planta sonhos e colhe oportunidades reais”, afirma diretor do Hope, Emmanuel Valente.