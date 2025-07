Sport x Ceará: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (09/07) pela Copa do Nordeste

Sport x Ceará disputam hoje, quarta-feira (09/07), as quartas de final da Copa do Nordeste. O jogo acontece às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Adelmar da Costa Carvalho, em Recife (PE). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Sport Recife x Ceará SC ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela Disney+ e pelo Premiere, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na fase de grupos, o Ceará ficou em 3° lugar no Grupo B e acumulou 4 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 9 gols marcados e 6 gols sofridos.

Já o Sport Recife foi vice-líder do Grupo A e somou um total de 4 vitórias, 3 derrotas, 11 gols marcados e 7 gols sofridos.

Sport Recife x Ceará: prováveis escalações

Sport Recife: Caíque França; Lucas Cunha, Antônio Carlos e Chico; Diogo Hereda, Du Queiroz, Zé Lucas e Igor Cariús; Lucas Lima, Barletta e Pablo. Técnico: Daniel Paulista.

Ceará: Fernando Miguel; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Nicolas; Fernando Sobral e Dieguinho; Galeano, Lucas Mugni e Pedro Henrique; Pedro Raul. Técnico: Léo Condé.

FICHA TÉCNICA

Sport Recife x Ceará SC

Copa do Nordeste

Local: Estádio Adelmar da Costa Carvalho, em Recife (PE)

Data/Horário: 09 de julho de 2025, 21h30